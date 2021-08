Washington: Rafael Nadal traut Novak Djokovic den "Grand Slam" zu

Rafael Nadal hat im Vorfeld des ATP-500-Events von Washington seine Einschätzungen zur bisherigen Saison seines hartesten Konkurrenten Novak Djokovic dargelegt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.08.2021, 09:02 Uhr

Rafael Nadal geht als Favorit ins ATP-Event von Washington

Der Sieg von Novak Djokovic gegen Rafael Nadal bei den French Open 2021 war nicht nur eines der (wenn nicht das) besten Matches des bisherigen Spieljahres, es war wohl auch jenes Match, das die bisherige Saison des Weltranglistenersten aus Serbien zu einer derart besonderen machte, die diese bereits jetzt ist. Wenige Stunden nach dem Sieg über den Iberer bezwang Djokovic Tsitsipas im Endspiel, wenige Wochen darauf siegte der Serbe in Wimbledon.

Und nun - nach den enttäuschenden Olympischen Spielen - möchte der Serbe bei den US Open zwar nicht zum Golden-, aber doch zum Grand Slam angreifen. Ein Kunststück, das auch sein härtester Konkurrent Nadal als durchaus realistisch einschätzt: "Er hat schon drei gewonnen, und wenn man drei gewinnt, kann man auch vier gewinnen, ohne Zweifel", sagte Nadal. "Er wird auf Hartplatz spielen, wahrscheinlich sein bester Belag, warum also nicht? Natürlich ist es etwas schwierig", erklärte der Spanier am Rande des ATP-500-Events von Washington.

Nadal als Konkurrent, Thiem eher nicht

Konkurrenzlos sei der Serbe in New York City jedoch keineswegs, betonte Nadal in Washington: "Es wird noch andere Jungs geben, die den letzten Slam der Saison erreichen wollen. Aber natürlich ist er einer der klaren Favoriten." Unter den heißesten Titelaspiranten? Natürlich auch Nadal, der 2019 den Titel in den USA holte, aufgrund des straffen Terminkalenders nach der COVID-19-bedingten Unterbrechung der ATP-Tour fehlte der 35-Jährige im Vorjahr. Als Dominic Thiem gewann, der in diesem Jahr - wenn überhaupt - ohne Spielpraxis in die Millionenmetropole reisen wird.

Für die bisherigen Errungenschaften des Branchenprimus aus Belgrad hat Nadal indes nur Respekt übrig: "Was er dieses Jahr erreicht hat, ist etwas, nun ja, Erstaunliches", erklärte der Iberer über Djokovic. "Ich glaube definitiv, dass er es schaffen kann, ohne Zweifel." Der Serbe wird sich auf das letzte Grand Slam des Jahres etwas verändert als die Jahre davor einstellen, für das ATP-Masters-1000-Event in Toronto hat Djokovic wegen seines Antretens bei den Olympischen Spielen abgesagt.

Nadal über Washington-Start: "Richtige Entscheidung"

Für Nadal selbst startet die Vorbereitung auf die US Open in diesem Jahr verfrüht, startet der Mallorquiner doch 2021 bereits in Washington: "Da ich in Washington spiele, kann ich eine Woche früher auf der Tour sein als sonst in diesem Teil der Saison. Aber Wimbledon zu verpassen, halte ich für die richtige Entscheidung. Ich denke, es ist die richtige Entscheidung", betonte der 35-Jährige. "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Die Turnierorganisation macht das großartig."

Dem Turnier fiebere Nadal nun bereits entgegen, vor allem die erhöhten Zuschauerzahlen in der Hauptstadt von Amerika seien eine zusätzliche Motivation für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger: "Ich freue mich darauf, wieder in Amerika zu spielen, nachdem ich mehr als ein Jahr nicht hier war, vor allem, wenn ich vor vollem Publikum und in vollen Stadien spielen kann."