Wawrinka hat noch lange nicht genug: Fast 40 und motivierter denn je

Stan Wawrinka feiert nächsten Monat Runden Geburtstag, mit Tennis aufhören kommt aber aktuell absolut nicht in Frage, wie sein langjähriger Trainer Magnus Norman verriet.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.02.2025, 14:58 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka bei den Australian Open, wo er in vier Sätzen Lorenzo Sonego unterlag

Der ehemalige Weltranglistendritte sprach bereits davon, sich 2025 besser zu fühlen als letztes Jahr – nur die Siege lassen bisher noch auf sich warten. Bei dem ATP-Tour-500-Turnier in Doha kam der Schweizer ebenfalls nicht über die zweite Qualifikationsrunde hinaus. Trotz der diesjährigen 1:5-Gewinnbilanz glaubt sein Trainer Magnus Norman, der den dreifachen Major-Sieger bereits seit über 12 Jahren begleitet, immer noch an den Wettkampfgeist und die Motivation seines Schülers. „Selbst heute Morgen waren wir anderthalb Stunden auf dem Platz, und es macht mir immer noch so viel Spaß wie in den ersten Jahren, und ihm auch. Das ist also die Liebe zum Spiel, ganz sicher“, sagte der schwedische Coach und ehemalige Nummer zwei der Welt.

Stan the Man: Ältester Spieler unter den ATP-Top-1000

Dass ein vierter Grand-Slam-Titel zu der Trophäensammlung des Schweizers hinzukommt, halte Norman dann doch eher für unwahrscheinlich, aber ein paar gute Siege oder ein Titelgewinn – das sei schon noch drin.

Die Motivation und die Leidenschaft sind also hoch, das Einzige, was dem 16-fachen Titelträger jetzt in die Quere kommen könnte sind sein Alter und Verletzungen, wie der schwedische Coach in dem Podcast The Sit-Down sagte. Denn 2024 verbrachte Wawrinka noch einen Großteil damit, sich von seiner Fußverletzung aus dem Jahr 2023 zu erholen. Allerdings sei der Schweizer für die diesjährige Saison besser vorbereitet, wie Norman verriet. Wawrinka ist also weit entfernt davon, seine Karriere zu beenden; da stellt sich auch nicht die 40 dazwischen.