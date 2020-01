ATP Doha: Wawrinka verpasst Finaleinzug in Doha

Im heutigen Halbfinale zwischen Stan Wawrinka und Corentin Moutet scheitert der Schweizer erdenklich knapp in drei Sätzen am stark aufspielenden Franzosen, der seinen Lauf damit fortsetzt und weiter vom Titel in Doha träumen darf.

von Felix Lang

zuletzt bearbeitet: 10.01.2020, 21:30 Uhr

Wawrinka mit zwei Matches am heutigen Tag

Aufgrund des anhaltenden Regens im Wüstenstaat und der daraus resultierenden Unterbrechungen, musste der Schweizer heute nicht nur sein Viertelfinale bestreiten sondern das Halbfinale gleich hinterher.

Nach seinem Viertelfinale gegen den Slowenen Aljaz Bedene, welches er glatt 6:3 6:4 für sich entscheiden konnte, war dem Schweizer bereits klar, dass es heute eine Frage der Energie würde, das Finale zu erreichen.

Am Ende musste sich Stan Wawrinka dem dem Franzosen geschlagen geben und verliert das Halbfinale in drei Sätzen mit 6:3 5:7 und 3:6. Besonders im dritten Satz war dem Schweizer deutlich anzumerken, dass ihn die Kräfte langsam verließen und Moutet wusste dies spielerisch gut für sich zu nutzen. Am Samstag entscheidet sich im Finale gegen den Russen Andrey Rublev, wer sich die Krone von Doha aufsetzen darf.

Einen Matchball kann man auch schlechter verwandeln: