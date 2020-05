Wayne Gretzky - "The Great One" preist Bianca Andreescu

Die siebente Ausgabe von "Tennis United" stand ganz im Zeichen kanadischer Sportprominenz: allen voran Wayne Gretzky, der wohl beste Eishockeyspieler aller Zeiten. Und Basketball-Ikone Steve Nash.

© YouTube Sports Royalty zu Gast bei Vasek Pospisil: Steve Nash und Wayne Gretzky

Moderator Vasek Pospisil konnte seine Begeisterung über die Gäste in der siebenten Ausgabe von "Tennis United" kaum zügeln: Ja, da waren seine Landsleute Milos Raonic, Félix Auger-Aliassime, Eugenie Bouchard und Bianca Andreescu. Letztere die Gewinnerin der US Open 2019. Aber da waren vor allem auch Wayne Gretzky und Steve Nash. Gretzky ist die wohl größte Sportikone des Landes, hat mit den Edmonton Oilers insgesamt vier Stanley Cups (Titel in der NHL) gewonnen, trat mit 61 (!) aktiven Rekordstatistiken 1999 vom aktiven Sport zurück und wurde ohne weitere Umwege direkt für die Ruhmeshalle der NHL, die Hall of Fame nominiert.

Nash wiederum hat gemeinsam mit Dirk Nowitzki bei den Dallas Cowboys gespielt, bevor er in Diensten der Phoenix Suns zweimal zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt wurde. Beide, Gretzky und Nash, zeigten sich vor allem von Bianca Andreescu angetan. Gretzky hat seine junge Landsfrau das erste Mal im vergangenen Frühjahr in Indian Wells beobachtet (Andreescu gewann damals im Endspiel gegen Angelique Kerber), und folgenden Eindruck mitgenommen: "Das ist eine der am härtesten arbeitenden Athletinnen, die ich je gesehen habe."

Andreescu unbbeindruckt von Serenas Comeback

Der ganz große Coup im Endspiel der US Open gegen Serena Williams war dann noch beeindruckender. "Vor all diesen Fans zu spielen, die ihr amerikanisches Idol anfeuern, eine der größten Athletinnen aller Zeiten, das war sehr besonders", so Gretzky über Andreescu. "Ich ziehe meinen Hut vor ihr, wie sie mit sich selbst und dem Druck umgegangen ist."

Nash setzte genau dort an. "Sie gewinnt den ersten Satz, sie ist richtig heiß. Und dann spürt sie den Wechsel des Momentums. Zuerst ist man ganz klar überlegen, plötzlich steht man Auge in Auge mit Serena, man hat seinen ganze Schwung gegen die Größte aller Zeiten verloren. Dass Bianca da einmal tief durchatmet, auf Gewinnschläge geht, nicht aufhört zu spielen, und nichts von ihrer Persönlichkeit verliert - das ist etwas Besonderes."