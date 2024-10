Wegen Rückenproblemen: Osaka fehlt in Osaka

Naomi Osaka kann wegen Rückenproblemen nicht an ihrem Heimturnier in Osaka teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.10.2024, 11:53 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka muss pausieren

Naomi Osaka muss nach ihrer in Peking erlittenen Rückenverletzung länger pausieren. Wie am Montag bekanntwurde, wird die ehemalige Weltranglistenerste ihr Heimturnier in Osaka verpassen. Das WTA-250-Event in der japanischen Metropole geht in der kommenden Woche über die Bühne.

"Aufgrund einer Verletzung hat Naomi Osaka beschlossen, nicht am Turnier teilzunehmen“, hieß es in einer Aussendung des japanischen Tennisverbandes. Ihren bislang letzten Auftritt auf heimischem Terrain absolvierte die vierfache Grand-Slam-Siegerin vor ihrer Babypause im Herbst 2022.

Eventuell könnte die aktuelle Weltranglisten-58. aber noch in diesem Jahr in Japan aufschlagen. Eine Woche nach dem Turnier in Osaka findet in Tokio ein stark besetztes WTA-500-Event statt, für das der 26-Jährigen eine Wildcard zugesichert wurde.