Wegen Sperre: München muss auf Jannik Sinner (noch) verzichten

Die dreimonatige Sperre für Jannik Sinner bedeutet auch, dass der Weltranglisten-Erste nicht bei den BMW Open 2025 in München aufschlagen wird.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.02.2025, 07:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner wird den Münchner Sand frühestens 2026 kennenlernen

Patrik Kühnen hatte vor ein paar Monaten eine frohe Botschaft zu verkünden: Jannik Sinner, der Weltranglisten-Erste, wurde nämlich für die erste Austragung des ATP-Turniers in München als 500er-Event verpflichtet. Kühnen hat eben dort seit vielen Jahren die Rolle des Turnierdirektors inne. Sinner als die ideale Ergänzung quasi zu Alexander Zverev, der dem Event beim MTTC Iphitos seit Jahren die Treue schwört. Nun aber heißt es: bitte warten! Denn bekanntlich wird Sinner bis Anfang Mai aussetzen müssen, einem Deal mit der WADA geschuldet.

Nun ist es das Risiko jedes Veranstalters unterhalb des Masters-1000-Levels, einen prominenten Spieler für eine stattliche Summe zu verpflichten. Zumeist funktioniert diese Rechnung ja, man darf davon ausgehen, dass nicht nur viele einheimische Fans gespannt auf Jannik Sinner in München gewesen sind. Sondern dass auch aus dem nahen Südtirol der eine oder andere Aficionado in die bayerische Landeshauptstadt gekommen wäre.

Sinner gegen Zverev schon im Finale der Australian Open

Zumal Sinner ja einer der zuverlässigsten Topspieler überhaupt ist. Gerade in München hat man in dieser Hinsicht schon schlechte Erfahrungen gemacht - vor allem mit Gael Monfils. Denn die Idee des Italieners mitsamt dessen Team war ja stimmig: Ein späterer Einstieg in die Sandplatzsaison - also ein Verzicht auf den Start in Monte-Carlo (das kein Pflichtturnier ist) - als bessere Vorbereitung auf das große Sandspektakel in Roland Garros. Dort war Sinner im vergangenen Jahr im Viertelfinale an Carlos Alcaraz gescheitert.

Für München hätte es aber auch geheißen: Im Endspiel wäre eine Wiederauflage des Finales der Australian Open 2025 möglich gewesen. Und das am Ostersonntag im streng katholischen Bayern! So aber heißt es für alle Dinner-Fans: Bitte warten!