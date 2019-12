Weihnachtsgrüße von Zverev, Djokovic, Görges und Co.

Wie feiern die Tennisstars ihr Weihnachtsfest? Eine kleine Umschau - Teil 2.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.12.2019, 13:07 Uhr

© Instagram

Der Djoker zeigt sich in Sangesfreude und gibt den gern genommenen Gruß an seine Fans aus: Gesundheit, Freude, Spaß, Liebe und Quality-Time - und viele Geschenke. Da schließen wir uns an.

Karolina Pliskova hat es indes hinbekommen, noch mehr zu glitzern als ihr Bäumchen - Respekt dafür.

Victoria Azarenka bringt eine himmelhoch schreiende Ungerechtigkeit auf den Punkt: Der Weihachtsmann bekomme morgen wieder die Anerkennung für die Geschenke - die letzten Endes doch sie gekauft und eingepackt habe. Arme Vika.

Altbau-Fan Sabine Lisicki mag's schlicht und elegant.

Alexander Zverev hingegen mit lustiger Mütze und lustiger (oder trendiger) Brille.

Und Tamira Taszek mag den Partnerlook.

Belinda Bencic ist indes noch am Päckchen schön hinlegen.

Julia Görges überlässt das Glitzern allein dem Baum.

Unser größter Respekt an dieser Stelle mal für Alizé Cornet!

Daumen drücken, dass Elina Svitolina irgendwo noch ein Bäumchen stehen hat. Oder zumindest der Gael.