Weltranglisten: Azarenka stürmt nach vorne, Raonic wieder Top 20

Victoria Azarenka hat mit ihrem Erfolg beim von Cincinnati nach New York verlegten WTA-Premier-Turnier ihre Weltranglisten-Position mehr als halbiert. Bei den Männer machte Finalist Milos Raonic einen Sprung nach vorne.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2020, 12:32 Uhr

© Getty Images Victoria Azarenka und Milos Raonic waren die Big Movers in dieser Woche

Bekanntlich ist im Jahr 2020 nach der Corona-Pause in Sachen Weltranglisten alles anders: Die vor Jahresfrist ab dem Turnier in Indian Wells errungenen Punkte bleiben grundsätzlich in der Wertung, wer allerdings besser abschneidet als 2019, bei dem gehen die diesjährigen Ergebnisse ein.

So hat sich Novak Djokovic zwar nicht in Sachen Position verbessert (wohin auch als Branchenführer?), aber seinen Vorsprung auf die Nummer zwei, Rafael Nadal, durch den Sieg in New York weiter ausgebaut. Djokovic hatte 2019 im Halbfinale von Cincinnati gegen Daniil Medvedev verloren. Milos Raonic konnte sich ebenfalls steigern, der Kanadier machte zwölf Plätze gut, liegt nun als Nummer 18 wieder unter den Top 20.

Dominic Thiem ist nach wie vor Dritter, gefolgt von Roger Federer, Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev.

Bei den Frauen gelang Victoria Azarenka mit ihrem Turniersieg ein Sprung von Position 59 auf 27. Naomi Osaka, die zum Finale gegen Azarenka nicht antreten konnte, verbesserte sich dennoch um einen Platz, die Japanerin ist jetzt Neunte, gleich hinter Serena Williams.

In Führung liegt nach wie vor Ashleigh Barty, die wie ihre erste Verfolgerin Simona Halep nicht an den US Open 2020 teilnehmen wird. Bestklassierte Deutsche ist Angelique Kerber auf Rang 23.

Hier die aktuelle ATP-Weltrangliste

Hier die aktuelle WTA-Weltrangliste