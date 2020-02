Weltrekord geglückt: Federer und Nadal beim Match in Africa vor Rekordkulisse

Roger Federer und Rafael Nadal traten beim sechsten Match for Aftrica vor einer Rekordkulisse von 51.954 Zuschauern in Kapstadt auf. Mit dem Ziel, Geld für Federers Stiftung zu sammeln, fand eine Exhibition mit den beiden Superstars statt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.02.2020, 11:23 Uhr

Rafael Nadal und Roger Federer sammelten vor einer Rekordkulisse in Kapstadt für einen guten Zweck - und hatten dabei eine Menge Spaß.

Roger Federer hatte sich bei der sechsten Auflage des Match for Africa das Ziel gesteckt, einen Rekord einzustellen, den er selbst eben erst aufgestellt hatte: Während seiner Showkampf-Tour zusammen mit Alexander Zverev spielte der Schweizer in Mexico City vor einer bisherigen Weltrekordkulisse von 42.517 Besuchern. Beim diesjährigen Match in Africa haben sich Nadal und Federer aber eine Lokalität ausgesucht, die gar 55.000 Besuchern Platz geben könnte: Das Fußballstadion in Kapstadt.

Roger Federer erfüllte sich mit diesem Auftritt außerdem einen Herzenstraum. Es war sein erster Auftritt in Südafrika, einem Land zu dem er eine ganz besondere Verbindung hat. Seine Mutter ist nämlich gebürtige Südafrikanerin. "Es bedeutet mir einfach alles - und ich werde es nie vergessen", zeigte sich der Schweizer von der Kulisse überwältigt und fügte an: "Sorry, dass ich erst so spät hier in Südafrika spiele."

Wie schon in den fünf bisherigen Auflagen ging es darum, Geld für bedürftige Kinder in Afrika zu sammeln. Mit dabei waren auch zwei Berühmtheiten völlig abseits des Tennissports: Microsoft-Gründer Bill Gates und Radiomoderator Trevor Noah. Diese standen für das erste große Highlight auf dem Platz, als sich Nadal an der Seite von Noah und Federer zusammen mit Gates für ein Show-Doppel gegenüberstanden. Die Herren lieferten sich einen unterhaltsamen Schlagabtausch mit dem besseren Ende für Federer und den zweitreichsten Menschen auf diesem Planeten.

Standesgemäß war es nun an der Zeit, dass sich Rafael Nadal und Roger Federer, die zusammen sagenhafte 39 Grand-Slam-Titel sammeln konnten, gegenüberstanden. Erneut mit dem besseren Ende für den Schweizer, der Rafael Nadal mit 6:4, 3:6 und 6:3 besiegen konnte und seine Siegesserie beim Match for Africa prolongierte. Das war aber alles nebensächlich, denn an diesem Abend ging es darum, Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Deshalb konnte Rafael Nadal die Niederlage auch relativ schnell wegstecken:

"Die vergangenen Tage waren einfach unvergesslich. Danke, dass ich seiner Meinung nach "der Richtige" bin, um an diesem Event teilzunehmen." Rafael Nadal über Roger Federer

Und der Weltrekord? Auch der wurde an diesem Abend in Südafrika gebrochen. 51.954 Tennisbegeisterte verfolgten diese Exhibition live im Stadion, über 3,5 Millionen US Dollar wurden im Zuge der Veranstaltung gespendet.