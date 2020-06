Wenn Nick Kyrgios plötzlich der Vernünftige ist …

Nick Kyrgios soll ab dem 13. Juli bei einem Schaukampf in Berlin aufschlagen. Bis dorthin hält sich der Australier in seiner Heimat fit. Und überzeugt ab und zu auch in den sozialen Medien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2020, 18:45 Uhr

© GEPA Pictures Nick Kyrgios ist auf Twitter on fire

Die Nachfrage von Nick Kyrgios via Twitter war nicht ganz frei von einem gewissen Selbstzweck: Ob denn Dominic Thiem und Alexander Zverev nach dem positiven Test von Grigor Dimitrov auch einer Kontrolle unterzogen würden, wollte der Mann aus Canberra wissen. Schließlich soll Kyrgios mit Thiem und Zverev ab dem 13. Juli in Berlin ein kurzes Schaukampfturnier bestreiten.

Die Antwort darauf ist ein gleich vierfaches „Ja“. Wenn auch zu ungleichen Teilen: Thiem wurde nach seiner Rückkehr aus Belgrad zunächst in Wien, dann nach seiner Reise zum Ultimate Tennis Showdown nach Nizza eben dort, und am Montag neuerlich in Wien getestet. dreimal mit negativem Resultat. Zverev war noch am Sonntagabend in Kroatien untersucht worden, auch der gebürtige Hamburger gab am Montag Entwarnung.

Was aber nicht für Borna Coric und Viktor Troicki galt. Nachdem sich Coric öffentlich als positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet in die häusliche Quarantäne verabschiedet hatte, setzte Kyrgios via Twitter einen feinen Nadelstich. Und das, bevor bekannt wurde, dass auch Veranstalter Novak Djokovic und Viktor Troicki nicht verschont geblieben sind.

Auch Goran Ivanisevic, Mitglied des Coaching-Teams von Novak Djokovic, bekam sein Fett weg.

Und das alles wenige Tage, nachdem Greg Rusedski, ehemaliger Top-Ten-Spieler und mittlerweile TV-Experte, meinte, dass die Spieler Unternehmer seien - und jeder für sich selbst abwägen müsse, ob ein möglicher Ertrag in einem vernünftigen Verhältnis zum Risiko einer Infektion stünde. In diesem Zusammenhang erwies sich Nick Kyrgios als wahrer Meister der Tennisgeschichte - und gedachte subtil jener Zeit, als Rusedski im Jahre 2004 die Einnahme illegaler Substanzen nachgewiesen wurde.

Der Spielwitz ist Nick Kyrgios in der langen Corona-Pause also nicht abhanden gekommen. Ob er diesen auch in wenigen Wochen in Berlin zur Schau stellen wird, darauf darf man gespannt sein.