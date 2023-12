Wer wird "Newcomer Of The Year" in 2023?

Die ATP hat die 5 Nominierten für den "Newcomer Of The Year"-Award in 2023 bekannt gegeben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.12.2023, 16:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Gesucht wird der Spieler, der in 2023 erstmals in die Top 100 der Welt eingezogen ist - und den größten Eindruck in dieser Saison gemacht hat.

Flavio Cobolli (21) hatte im Oktober mit Platz 91 seine bislang höchste Platzierung erreicht. Er gewann in diesem Jahr 40 Matches auf Challenger-Ebene, bei den French Open qualifizierte er sich zudem erstmals für ein Majorturnier. Er verlor hier gegen einen, der noch jünger war als er - Carlos Alcaraz.

Arthur Fils (19) ist der jüngste Turniersieger des Jahres, er gewann im Mai beim Heimspiel in Lyon. Und nicht nur das: Fils spielte sich bis auf Platz 36 hoch, schlug unter anderem Stefanos Tsitsipas auf dem Weg ins Antwerpen-Finale.

Alex Michelsen (19) stand zu Beginn des Jahres noch auf Platz 600 und brachte es bis auf Platz 94 - auch dank des überraschenden Finaleinzugs in Newport. Sein erstes Major-Match gewann er bei den US Open, im November gewann er neun Challenger-Spiele in Folge!

Dominic Stricker (21) hatte man aus Schweizer Sicht schon auf dem Schirm - bei den US Open gelang ihm mit dem Achtelfinaleinzug der Durchbruch. Dazu kommen zwei Challenger-Turniersiege in 2023 und ein Sieg über Casper Ruud in Basel. Höchste Platzierung bislang: Platz 88.

Luca van Assche (19) spielte sich dank zweiter Challenger-Turniersiege am Stück zu Beginn des Jahres unter die Top 100 - und am Ende bis auf Rang 63. In Hamburg und Metz ging es für ihn jeweils ins Viertelfinale.

Die Sieger werden zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Monat bekannt gegeben.