Werdet Topspin-Saitentester - und gewinnt 3 Saitenverträge und 5 Saitenrollen!

Die neue Tennissaison ist gestartet – und ihr habt noch eure Uralt-Saite drauf? Kein Problem: Mit Topspin und tennisnet könnt ihr euch neues Material sichern und eure Gegner alt aussehen lassen!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2021, 15:07 Uhr

Andre Agassi hat es in seiner Autobiografie Open einst gut formuliert: Neue Schläger hin oder her – den größten Unterschied im Tennis in den vergangenen Jahren haben neuartige Tennis-Saiten gebracht.

Polyester-Saiten haben den Markt in den späten 90er- und frühen 00er-Jahren aufgemischt, im Verlaufe der vergangenen Jahre sind sie zudem weicher und spielbarer geworden - und nicht nur eine Alternative für Spieler mit hohem Verschleiß und der Suche nach mehr Drall. Speziell unter Akteuren mit viel Touch oder Armproblemen sind aber auch weiterhin Multifilament-Saiten eine tolle Alternative zum teuren Naturdarm. Und Profispieler wie Roger Federer oder Novak Djokovic? Greifen ohnehin oft zur Hybrid-Bespannung: Poly in die eine Richtung, Naturdarm oder Multifilament in die andere…

Topspin ist dieses Mal gleich im doppelten Sinne euer Stichwort: Denn die Firma Topspin will euch für 2021 zu noch besseren Spielern machen und stellt euch gleich neun verschiedene Saiten zur Auswahl!

Macht mit beim großen Topspin-Saitentest!

Und so seid ihr dabei: Wir suchen 15 Tester, vom Hobby- bis zum Turnierspieler.

Jeder Tester erhält 2 x 2 Saiten-Sets. Es handelt sich bei den Saitenrollen um je 200m Rollen. Bitte gebt in eurer Bewerbung drei verschiedene Saitenwünsche an.

Unter diesen Saiten könnt ihr wählen:

Fibre Sence - eine polyurethane Multifilament-Saite - hervorragende Kontrolle, sehr armschonend!

Fibre Touch - Multifilament-Saite für Ballbeschleunigung mit maximaler Armschonung

Hyber Sence - eine Hybrid-Kombi, die Kombination aus Touch und Kontrolle

Hyber Touch - eine Hybrid-Kombi für den listigen Fuchs oder die listige Füchsin

Hybro Spin - ebenfalls eine Hybrid-Kombi, 7eckig für Spin deluxe!

Cyber Soft - die weiche Seite aller Hardhitter und Hardhitterinnen

Cyberflash - der Klassiker unter den Topspin-Saiten für Kontrolle und Haltbarkeit

Top Rotation - die Saite für Baseline-Killer mit der Lizenz für echtes Power-Tennis

Max Rotation - 7eckig, die schärfste Saite im Stall

Genauere Infos zu allen Saiten findet ihr hier!

Nach zwei Wochen hätten wir gerne euer Fazit: Wie kamt ihr mit eurer Saite klar? Wie beurteilt ihr Beschleunigung, Armschonung und Kontrolle? Und was haben eure Gegner gesagt - oder waren sie komplett sprachlos?

Diese Preise erwarten euch

Unter allen Testern verlosen wir:

3 x 1 Topspin-Vollvertrag (5 Saitenrollen für 1 Jahr)

5 x 1 Saitenrolle eurer Wahl

Außerdem erhält jeder Tester 1 Stringfinder und 3 Gratis-Griffbänder.

Wir wünschen euch jetzt schon viel Spaß – und freuen uns, wenn ihr euch hier bewerbt!

Mehr Infos zur Firma Topspin findet ihr hier!