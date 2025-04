Holger Rune - neues Auto, aber noch immer kein Führerschein

Holger Rune hat schon zweimal die Sonderprämie bei den BMW Open in München gewonnen. Und sich nun wieder ein sportliches Auto gekauft. Damit fahren darf der Däne aber nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2025, 19:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Holger Rune darf nach wie vor nur auf der Beifahrerseite einsteigen

Der Auftritt von Holger Rune beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo war ein kurzer. Der Däne musste Mitte des zweiten Satzes gegen Nuno Borges verletzungsbedingt aufgeben. Das ist aus sportlicher Sicht natürlich enttäuschend, zuletzt hatte Rune in Indian Wells ja wieder aufsteigende Form gezeigt. Und eigentlich ist der Sand sein bestes Geläuf.

Genau darauf hat er 2022 nämlich sein allererstes Turnier gewonnen: bei den BMW Open in München. Und dafür ein Siegerauto aufgefasst, das er allerdings nicht selbst in Betrieb nehmen konnte. Denn vor knapp drei Jahren hatte Holger Rune noch keinen Führerschein. Gelobte aber bei seiner Sieger-Pressekonferenz, diese Lücke zu schließen.

Rune gönnt sich ein neues Auto

Ein Jahr später schlug Rune beim MTTC Iphitos erneut zu. Wieder gab es ein feines Fahrzeug aus bayerischer Fertigung als Sonderprämie. Und? Wie sah es mit dem Führerschein aus? Nicht gut. Denn offenbar hatte sich im hektischen Tennisjahr kein Fenster aufgetan, in dem Holger Rune seine Fahrerlaubnis erwerben konnte. Andererseits: Wozu auch? Bei den Turnieren werden die Spieler ohnehin mit dem offiziellen Fahrservice von A nach B gebracht.

Aber ein bisschen Unabhängigkeit täte ja auch gut. Vor allem, wenn man sich aus purer Lust einfach mal so einen weiteren Sportwagen gekauft hat. Das berichtete Holger Rune vor Beginn des Turniers in Monte-Carlo. Er habe Novak Djokovic in Miami in einem Porsche 911 fahren gesehen und für sich entschieden, dass er exakt dieses Auto haben müsse. Mit den finanziellen Ressourcen eines Profis, der knapp an den Top Ten dran ist (bzw. schon über mehrere Wochen drin war), offenbar kein Problem. Auf die Frage, was er denn fühle, wenn er sein neues Gefährt kutschiere, musste Rune allerdings passen. Denn auch drei Jahre nach dem Coup von München fehlt ihm das, was hierzulande früher mal ein rosafarbener Lappen war.