Wie geht es für Novak Djokovic nach dem Davis Cup weiter?

Nach seinem Triumph bei den US Open wird Novak Djokovic in dieser Woche noch im Davis Cup aufschlagen. Danach könnte der 36-Jährige eine längere Pause einlegen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.09.2023, 19:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Novak Djokovic wird wohl eine längere Pause einlegen

Viel Zeit bleibt Novak Djokovic nicht, um seinen 24. Grand-Slam-Titel ausgiebig zu bejubeln. Denn nur wenige Tage nach seinem Triumph bei den US Open wird der Weltranglistenerste in Valencia wieder auf dem Matchcourt stehen. In der spanischen Großstadt geht es für Serbien um die Qualifikation für die Davis-Cup-Endrunde in Malaga (21. bis 26. November).

Der Start glückte der Auswahl von Kapitän Viktor Troicki auch ohne ihren Superstar, wurde Südkorea am Dienstag doch mit 3:0 besiegt. Am Freitag wartet auf die Serben Gastgeber Spanien, einen Tag darauf geht es für sie gegen Tschechien. Die gute Nachricht für den wohl etwas erschöpften Djokovic: Zu einem Duell mit Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz wird es nach dessen Absage nicht kommen.

Während der Weltranglistenzweite also bereits jetzt pausiert, muss Djokovic noch ein paar Tage auf seinen wohlverdienten Urlaub warten. Das allerdings aus gutem Grund: Wie der 36-Jährige in New York ankündigte, sei der Gewinn der Davis-Cup-Trophäe eines seiner letzten großen Ziele in der laufenden Saison.

Dafür könnte Djokovic sogar auf die Nummer eins am Jahresende verzichten. Sein Trainer Goran Ivanisevic glaubte in Flushing Meadows jedenfalls daran, dass sein Schützling die Turniere in Asien auslassen und erst in der europäischen Hallensaison auf die Tour zurückkehren wird. Diese Aussage werden auch die Organisatoren der Erste Bank Open in Wien gehört haben.