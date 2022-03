Wie sehr spürt sich Dominic Thiem in Marbella?

Dominic Thiem trainiert derzeit in Marbella für sein Comeback auf der ATP-Tour. Eben dieses könnte er gleich in der kommenden Woche genau dort feiern. Oder doch nicht?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.03.2022, 22:55 Uhr

© Getty Images Vielleicht doch schon kommende Woche das Comeback? Dominic Thiem trainiert derzeit in Marbella

Vom Wetter her hat es Dominic Thiem schon besser erwischt in den vergangenen Wochen, die von der intensiven Vorbereitung auf das Comeback auf der ATP-Tour geprägt waren. Lediglich 16 Grad Celsius bei einer rechtschaffen hohen Regenwahrscheinlichkeit sind für den heutigen Donnerstag in Marbella avisiert, das war vor allem in Miami vor wenigen Wochen anders. Dort wird bekanntlich gerade ein ATP-Masters-1000-Turnier ausgetragen. Ohne Thiem - was dieser aber wohl verschmerzen wird. Die Erfolgserlebnisse in Florida waren bislang eher rar gesät.

Nein, Dominic Thiem wird auf Asche seine Rückkehr feiern. Die Frage ist nur: wo? In Monte Carlo und Belgrad steht der US-Open-Champion von 2020 auf der Meldeliste, davor wäre auch ein Start in Marrakech denkbar. Warum aber in die Ferne schweifen? In Marbella steht kommende Woche ja ein Challenger an.

Thiem mit Wildcard in Marbella?

Dort könnte sich Thiem in guter Gesellschaft auf die nachfolgenden, größeren Aufgaben vorbereiten: Denn Stan Wawrinka hat von Turnierdirektor Florian Leitgeb eine Wildcard erhalten, wird in Marbella sein erstes Match seit März 2021 bestreiten, wo er in Doha an Lloyd Harris gescheitert war. Einen zweiten Fixplatz im Tableau hat Leitgeb noch zu vergeben, besondere Eile verspürt er aber wohl keine. Denn sollte Dominic Thiem die Hand heben, würde er wohl die Wildcard bekommen. Wenn nicht, könnte sich immer noch ein ambitionierter Pro finden, der sich unter besten Wettkampf-Bedingungen wieder mit der Asche vertraut macht.

Ein Knackpunkt für Dominic Thiem wird sein, wie viele Übungssätze er mit ansprechenden Übungspartnern hinter sich gebracht hat. Egal, wo der 28-Jährige dann wirklich einsteigt. Aber die Aussicht auf ein ästhetisch kaum zu überbietendes Rückhand-Duell zwischen Thiem und Wawrinka? Das wär schon was. Je früher, umso besser. Gerne schon ab Montag in Marbella.