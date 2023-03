Wie wurde aus Boris Becker „Unser Boris“? Podcast-Doku geht auf Spurensuche

Er ist einer der wenigen deutschen Weltstars. Positive wie negative Schlagzeilen begleiten ihn seit fast 40 Jahren: Boris Becker. Um das Leben von Boris Becker wirklich zu verstehen, muss man es kennen. Der Podcast „Unser Boris“ beleuchtet dieses außergewöhnliche Leben in all seinen Höhen und Tiefen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2023, 08:02 Uhr

Der beste deutsche Tennisspieler aller Zeiten. Eine allgegenwärtige Boulevard-Figur mit Blitzlichtmagnet. Ein abgeschobener Häftling aus England. Wer ist Boris Becker denn nun? Irgendwie passt jede Beschreibung auf die ehemalige Nummer 1 der Tenniswelt. Alleine sind diese Beschreibungen aber azu wenig. Boris Becker ist mehr. Er hat über die Jahre so viele verschiedene Facetten seines Lebens gezeigt - ob nun freiwillig oder nicht - dass jeder und jede sein ganz persönliches Bild von dem heute 55-jährige hat und sich seine oder ihre Meinung über die öffentliche Person gebildet hat.

Stellt man den Boris Becker aus den letzten Jahren in den Fokus, bleibt nicht viel mehr als die Boulevard-Figur übrig. Besonders mit dem negativen Höhepunkt seiner Inhaftierung in England. Gerade die jüngere Generation vergisst dabei jedoch, dass Boris Becker viel mehr ist. Ausnahme-Sportler, Phänomen der Pop-Kultur und Projektionsfläche für eine ganze Nation.

Der Podcast „Unser Boris“ versucht, das ganze Bild von Boris Becker zu zeichnen, ohne Häme, Spott und Vorverurteilung. Wie konnte aus einem (vermeintlich) minder talentierten Leimener der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten werden? Das Eigentum einer ganzen Nation? Was fasziniert uns so an dieser Person?

Weitere Gäste: Günter Bresnik, Gebhard Gritsch und Patrik Kühnen

In sechs Folgen hat Autor Daniel Müksch mit Kindheitsfreunden, frühen Förderern und Personen aus dem Inner Circle von Becker gesprochen. So äußert sich zum Beispiel zum ersten Mal Ulrich Kühnel ausführlich zu seinen Jahren an der Seite von Boris Becker. Kühnel, der sich als „Straßenjunge aus Gelsenkirchen“ bezeichnet, war als persönlicher Bespanner über zehn Jahre an der Seite Beckers. Jeden Tag. Bei jedem Turnier. Kaum jemand kennt Boris so wie der „Straßenjunge aus Gelsenkirchen“.

Ebenso kommt Beckers ehemaliger Erfolgstrainer Günther Bosch in dem Podcast, der in Kooperation mit Podstars by OMR entstanden ist, sehr ausführlich zu Wort. Bosch berichtet, wie er Boris zu einem neuer Art Tennisspieler geformt hat und wie sich auf der anderen Seite aber immer mehr Allmachtsfantasien bei seinem Schützling festgesetzt haben.

Weitere Gesprächspartner sind unter anderem Günter Bresnik, Patrik Kühnen, Gebhard Gritsch und Udo Riglewski.

Link zu dem Podcast: lnk.to/unser-boris-tennisnet

Neue Folgen gibt es jeweils mittwochs bei allen bekannten Streaminganbietern.