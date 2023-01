Verpasst Novak Djokovic erneut Indian Wells und Miami? USA verlängern Impf-Vorschriften

Muss Novak Djokovic (ATP-Nr. 5) auch in 2023 wieder auf die Masters-Turnier in Indian Wells und Miami verzichten? Es scheint so.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.01.2023, 15:11 Uhr

Denn die USA geben für Nicht-Einheimische weiterhin eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus als Einreisevoraussetzung aus, die entsprechende Vorschrift wurde dieser Tage bis zum 10. April 2023 verlängert.

Heißt: Ungeimpft ist eine Einreise in die USA bis mindestens dahin untersagt, was eben auch die Masters-Turnier in Indian Wells (ab 6. März 2023) und Miami (ab 19. März 2013) betrifft.

Djokovic hatte bis zuletzt eine Impfung gegen Corona ausgeschlagen.

Sollte sich nichts ändern, würde Djokovic also erneut die ersten beiden Masters-Turniere des Jahres 2023 verpassen. Und damit auch wertvolle Punkte für die Weltrangliste, konkret 2.000 Stück.

Im vergangenen Jahr hatte Djokovic bereits auf viele Zähler verzichten müssen: In Australien musste er nach langen Rechtsstreitigkeiten vor Ort bereits vor Beginn der Australian Open wieder abreisen, die US-Turniere verpasste er allesamt - neben Indian Wells und Miami auch die Sommer-Hartplatzsaison inklusive der US Open.

Dass er am Ende des Jahres dennoch unter den Top 5 der Welt stand, lag daran, dass Djokovic den Rest des Jahres famos aufspielte und für viele nach wie vor die eigentliche Nummer 1 im Welttennis stellt.

Djokovic diesmal bei Australian Open am Start

Immerhin in Australien wird ein ähnliches Drama wie im Vorjahr diesmal nicht stattfinden: In "Down Under" hat man die Impfvoraussetzung zur Einreise aufgehoben. Djokovic ist bereits wieder vor Ort und in dieser Woche in Adelaide am Start, hier hat er seine erste Runde bereits erfolgreich bestritten.

Und in knapp zwei Wochen: Wird Djokovic dann an den Australian Open teilnehmen, um dort seinen zehnten Majorsieg zu feiern - und den 22. insgesamt. Damit würde er mit Rafael Nadal im Grand-Slam-Rennen gleichziehen,