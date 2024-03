Wieder keine Titelverteidigung - Humbert schlägt Medvedev in Dubai

Daniil Medvedev muss weiterhin auf die erste Titelverteidigung seiner Karriere warten. Denn der Russe unterlag beim ATP-Tour-500-Turnier im Halbfinale Ugo Humbert mit 5:7 und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2024, 19:21 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Ugo Humbert am Freitag in Dubai

Verglichen mit dem ersten Halbfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai, bei dem Andrey Rublev nach einem Ausraster gegenüber einem Linienrichter disuqalifiziert wurde, und somit Alexander Bublik in das Endspiel einzog, bot die Partie zwischen Ugo Humbert und Daniil Medvedev weniger Drama. Und dennoch hervorragendes Tennis, vor allem von Seiten des französischen Linkshänders. Humbert gewann schließlich mit 7:5 und 6:3 und stellte damit sicher, dass Medvedev erneut an einem Ort scheitert, an dem er schon einmal ein Turnier gewonnen hat. Nämlich im vergangenen Jahr im Endspiel gegen Andrey Rublev.

Der erste Satz verlief ausgeglichen, ehe Medvedev im zwölften Spiel seinen Aufschlag abgeben musste. Wie auch gleich wieder im zweiten in Durchgang zwei. Aber Medvedev schaffte noch einmal ein Rebreak - nicht jedoch die Wende. Stattdessen schlug Humbert erneut zu und kann morgen den zweiten 500er-Titel seiner Karriere holen. Der erste Coup gelang ihm 2021 in HalleWestfalen auf Rasen.

Eben dort hat im vergangenen Jahr auch Alexander Bublik sein größtes Championat gewonnen. Mit einem Finalerfolg gegen Andrey Rublev.

