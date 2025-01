Wiedersehen in Las Vegas: Zverev und Sinner spielen Showevent im März

Anfang März wird in Las Vegas ein Showevent mit Alexander Zverev und Jannik Sinner steigen. Mal wieder scheint also der finanzielle Aspekt über die hohe Belastung auf der Tour zu siegen. Weitere Spieler werden ebenfalls am Start sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2025, 16:25 Uhr

© Getty Images In Las vegas kommt es im März zu einem Wiedersehen von Alexander Zverev und Jannik Sinner.

Bevor die Tenniselite im März zum Sunshine-Double nach Indian Wells und Miami reisen wird, legt ein Teil der Szene einen kurzen Zwischenstop in Las Vegas ein. Wie Alexander Zverev selbst in den sozialen Netzwerken bekannt gab, wird der Weltranglistenzweite am 01. und 02. März in Nevada dabei sein. Dort kommt es dann zu einem Wiedersehen mit Melbourne-Finalgegner Jannik Sinner, der ebenfalls an dem Event teilnehmen wird.

Dabei werden die beiden Finalisten der Australian Open nicht alleine für Unterhaltung auf dem Court sorgen, wie ein kurzer Trailer und ein Plakat verraten haben. Denn dort sind auch die beiden US-Boys Taylor Fritz und Tommy Paul, sowie Aryna Sabalenka und Naomi Osaka zu sehen.

Immer wieder Kontroversen um Showevents

Immer wieder sorgen Exhibition-Events außerhalb der Tour für Kontroversen. Zahlreiche Spieler beklagen den strammen Turnierkalender, der zu vielen kräftezehrenden Matches führt. Trotzdem nehmen vor allem die Topleute der Szene regelmäßig an Showevents teil, die vor allem finanziell sehr lukrativ sind. Höhepunkt dieser Debatte war der Six Kings Slam im vergangenen Herbst, als u.a. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal und Novak Djokovic für absurde Antrittsgagen in Saudi-Arabien ein Showturnier spielten.