Wien-Chef Herwig Straka: „Im Tennis muss man zusammenhalten“

Die Premium Tour im Tennissport mag noch eine ferne Vision sein. Wenn die ATP und die WTA aber nicht näher zusammenrücken, könnte sie eines Tages tatsächlich Realität werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.12.2023, 07:59 Uhr

© GEPA Pictures Herwig Straka bei den Erste Bank Open 2023

Im Fußball ist die von einigen europäischen Spitzenvereinen angedachte Super League im Moment mal auf Eis gelegt, vor allem aus England wehte die Idee eines exklusiven Zirkels an Clubs, die sich untereinander die Millionen zuschieben, heftiger Gegenwind ins Gesicht. Im Tennissport liegt nun offenbar das Konzept einer „Premium Tour“ auf dem Tisch, ein Zusammenschluss der vier Majors mit den neun ATP-Masters-1000-Turnieren.Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia, hat das vor wenigen Tagen bestätigt. Allerdings seien vor einer Umsetzung noch viele Hürden zu nehmen.

Herwig Straka, der Direktor des ATP-Boards, sieht grundsätzlich zwar eine Bedrohung für die bestehende Struktur. Andererseits: „Es handelt sich hier um vereinzelte Meinungen“, führte der Turnierdirektor von Wien in der Kleinen Zeitung aus. „Fakt ist, dass Tennis davon lebt, viele Turniere in vielen Regionen zu haben.“ Genau das unterstütze die ATP.

Gaudenzi möchte die 1000er stärken

Vielmehr sei es gerade ein Anliegen, dass ATP und WTA näher zusammenrücken. Was übrigens auch ATP-Chef Andrea Gaudenzi so sieht. „Wir halten alle zusammen und möchten, dass der Tennissport noch stärker wird“, sagte der italienische Ex-Profi im Gespräch mit The National. Allerdings kann Gaudenzi dem Gedanken, die Grand-Slam-Turniere und die Masters-Events näher aneinander zu bringen und noch besser zu vermarkten, viel abgewinnen.

Herwig Straka formuliert die Anliegen der ATP in der Kleinen Zeitung so: „Im Sport ist sehr viel Geld unterwegs - da muss man zusammenhalten. Wir verfolgen weiter intensiv das Projekt ´One Tennis´. Das heißt, wir wollen mit der Damen-Tour und den Grand Slams eine große Tenniswelt schaffen.“