Wien-Chef Herwig Straka: Top-Bilanz, Fonseca und ein Frauenturnier als Ziel

Herwig Straka, der Turnierchef der Erste Bank Open, hat am Sonntagvormittag in der Wiener Stadthalle Bilanz über die Ausgabe 2025 gezogen. Und Ziele für die nähere Zukunft definiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.10.2025, 12:00 Uhr

© GEPA Pictures Herwig Straka am Sonntagvormittag bei der Abschluss-Pressekonferenz der Erste Bank Open 2025 in Wien

Was soll und kann man von einem ATP-Tour-500-Event noch mehr verlangen, als dass zwei der drei besten Spieler der Welt im Finale stehen, insgesamt fünf Top-Ten-Spieler angetreten sind (und mit Jack Draper ein sechster verletzungsbedingt absagen musste)? Nicht viel. Und also zog Herwig Strake, seit 17 Jahren Chef von Österreichs größten Tennisturnier, am Sonntagvormittag zufrieden Bilanz über die Erste Bank Open 2025.

Das Turnier hat erstmals die Marke von 80.000 Fans geknackt, was der neuen zweiten Location in der Marx-Halle zu verdanken ist. In der Stadthalle war keine Luft mehr nach oben, das Turnier ab dem zweiten Hauptfeld-Tag ausverkauft. Die Marx-Halle aber regt die Fantasie an. Denn dort haben in diesem Jahr erstmals die Rollstuhltennisspieler ein Zuhause gefunden, perspektivisch soll dem diesjährigen Schaukampf ein reguläres Weltranglisten-Turnier folgen.

Straka möchte Shelton und Fonseca (wieder) nach Wien holen

Und auch die Frauen sind nun umso mehr ein Thema. Hier strebt Herwig Straka ein WTA-Turnier vor, das generisch wächst, vielleicht als 125er-Event startet und sich dann vergrößert. Die Perspektive hier? Niemand sollte überrascht sein, wenn es schon 2026 die erste Ausgabe geben sollte.

Ob Jannik Sinner auch im kommenden Jahr in Wien aufschlagen wird, darüber werde kommende Woche in Paris verhandelt, so Straka weiter.

nrealistisch sei es, dass sowohl Sinner als auch Carlos Alcaraz gleichzeitig bei den Erste Bank Open antreten. Zwei Spieler hätte er aber auch schon 2025 gerne dabei gehabt: Ben Shelton, der schon vor zwei Jahren in Wien zu Gast war. Und den brasilianischen Youngster Joao Fonseca. Diese beiden haben sich für einen Start in Basel entschieden. Wo es für Shelton nicht so gut lief. Wo aber Fonseca heute im Finale um seinen größten Titel spielt.

