tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Wien: Sinner bezwingt Sonego im „italienischen“ Achtelfinale

Mit einer souveränen Leistung besiegte der an Nr. 2 gesetzte Jannik Sinner seinen Landsmann Lorenzo Sonego in zwei Sätzen und steht somit im Viertelfinale der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 26.10.2023, 23:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Jannik Sinner ließ gegen seinen Landsmann Lorenzo Sonego nichts anbrennen.

Aufgrund der bisherigen Begegnungen konnte Jannik Sinner beruhigt in die Achtelfinal-Partie bei den Erste Bank Open in Wien gegen seinen italienischen Landsmann Lorenzo Sonego gehen. Schließlich siegte der Südtiroler in allen drei Vergleichen auf der Tour, die allesamt in dieser Saison stattfanden.

Nach je einem gewonnenen Aufschlagspiel beider Spieler gestattete Sonego seinem Gegner mit einem verlegten Vorhand-Volley zwei laufende Break-Chancen, wovon Sinner die erste erfolgreich per Volley nutzen konnte. Der Südtiroler blieb mit seinen druckvollen Grundschlägen weiter am Drücker. Nachdem er beim Stand von 3:1 zwei Chancen auf das Doppel-Break ausließ, gelang ihm der Aufschlags-Durchbruch beim nächsten Service-Game von Sonego. Unter Abwehr einer Break-Chance nutzte Sinner seine zweite Möglichkeit zur Satzführung.

Im zweiten Satz gelang es Sonego vermehrt, seine starke Vorhand effektiv einzusetzen. Der 28-jährige erspielte sich im sechsten Spiel auch die erste Break-Chance, konnte diese aber nicht nutzen. Im folgenden Aufschlagspiel des Lucky Losers erhöhte Sinner wieder den Druck mit starken Returns und holte sich mit seiner dritten Möglichkeit das vorentscheidende Break. Bei eigenem Aufschlag ließ der Masters-Sieger in der Folge nichts mehr anbrennen und siegte nach 93 Minuten mit 6:2, 6:4.

Im Viertelfinale wartet auf den Weltranglisten-4. der Sieger des letzten Achtelfinals zwischen dem an Nr. 7 gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe und Gael Monfils aus Frankreich.

Hier das Einzel-Tableau aus Wien