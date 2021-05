Wildcards für Roland Garros - eine extrem französische Angelegenheit

An Lokalkolorit wird es den French Open 2021 zumindest in den ersten Runden nicht mangeln. 14 der 16 Wildcards für die Einzel-Hauptfelder sind an SpielerInnen aus Frankreich gegangen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2021, 17:04 Uhr

© Getty Images Hugo Gaston darf auch 2021 bei den French Open mitmachen

Andy Murray hätte wahrscheinlich den Unterschied ausmachen können. Für ihn hätte der französische Tennisverband (FFT) wohl eine Wildcard für das Hauptfeld bei den French Open 2021 locker gemacht - alleine: Murray entschied nach ein paar Trainingssessions in Rom, dass er sich in diesem Jahr kein Sandplatz-Turnier geben wird. Und darob auch auf einen Start in Roland Garros verzichtet.

Und so hat die FFT ohne besondere Rücksichtnahme auf rekonvaleszente oder verdiente Altstars des Tennissports die freien Plätze in den 128er-Tableaus für Frauen und Männer beim zweiten Major der Saison vergeben können. 14 von 16 Wildcards gingen dabei an französische SpielerInnen, lediglich die Australier fassten aufgrund einer gegenseitigen Vereinbarung eine Startgarantie für Astra Sharma und einen noch nicht benannten australischen Mann aus.

Lose Verbindungen gibt es auch zwischen der FFT und dem kanadischen Verband, was allerdings nur zu einem Freifahrtschein von Carol Zhao in das Qualifikations-Raster geführt hat.

Aus dem Pool der Wildcard-Empfänger sticht besonders Hugo Gaston heraus. Der hatte im vergangenen Herbst bei den French Open Stan Wawrinka besiegt und Dominic Thiem im Achtelfinale mit einer Unzahl von Stoppbällen gequält. Danach ist allerdings nicht mehr viel von Gaston gekommen - weshalb er nun eben doch wieder auf eine Wildcard angewiesen ist.



Diese Frauen bekommen für Roland Garros 2021 eine Wildcard:

BABEL Océane (FRA)

BUREL Clara (FRA)

DODIN Océane (FRA)

JACQUEMOT Elsa (FRA)

PAQUET Chloé (FRA)

PARRY Diane (FRA)

SHARMA Astra (AUS)*

TAN Harmony (FRA)

Diese Männer bekommen für Roland Garros 2021 eine Wildcard:

BARRERE Grégoire (FRA)

BONZI Benjamin (FRA)

BOURGUE Mathias (FRA)

CAZAUX Arthur (FRA)

COUACAUD Enzo (FRA)

GASTON Hugo (FRA)

RINDERKNECH Arthur (FRA)