"Will wieder schmerzfrei schlafen können": Emotionaler Juan Martin del Potro verliert letztes Match seiner Karriere

Juan Martin del Potro hat sich beim ATP-Turnier in Buenos Aires verabschiedet. Gegen Landsmann Federico Delbonis war nur wenig drin für ihn.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.02.2022, 11:29 Uhr

© Getty Images Juan Martin del Potro

Der ehemalige Weltranglisten-Dritte unterlag in seinem wohl letzten Karrierematch mit 1:6 und 3:6 und wurde dabei bereits zum Ende des Spiels von Tränen übermannt.

Del Potro hatte seit seinem Kniescheibenbruch in 2018 nach zig Operationen immer wieder ein Comeback versucht, seit 2019 aber ging es nie weiter als auf den Trainingsplatz. Insgesamt vier Operationen am rechten Knie musste er über sich ergehen lassen. Bei seiner Pressekonferenz vor Turnierbeginn in Buenos Aires hatte er erklärt, es handele sich mehr um einen Abschied als ein Comeback.

Gegen Delbonis gelang "Delpo" zwar ein frühes Break, danach aber war nicht mehr viel zu holen. Dennoch blitzten hin und wieder seine Tenniskünste auf, die brutale Vorhand, die vielleicht beste, aber wohl sicher härteste im Welttennis. Del Potro wirkte dennoch leicht eingerostet nach knapp drei Jahren ohne Wettkampfmatch.

Schon vor Matchende kämpfte der "Turm von Tandil" gegen Tränen an vor heimischem Publikum an, nach dem Spiel legte er sein Stirnband auf dem Netz ab - eine Abschiedsgeste.

Del Potro: Wohl kein Antritt mehr in Rio de Janeiro

Del Potro hatte immer wieder angedeutet, er wolle sich nicht bei einer Pressekonferenz vom Tennis verabschieden, sondern auf dem Platz. Das war ihm nun vergönnt.

Aber war es der endgültige Abschied - schließlich stand noch ein Auftritt in der kommenden Woche in Rio de Janeiro zur Debatte? Er sei mit sich im Reinen, weil sein letztes Spiel auf diesem Tennisplatz stattgefunden habe, erklärte der 33-Jährige. Eine Frage nach Rio beantwortete del Potro indirekt also mit Nein.

"Um ehrlich zu sein, will ich nach zwei Jahren unter Schmerzen wieder in der Lage sein, zu schlafen. Das will ich ab morgen versuchen. Mit diesen Schmerzen zu spielen, ist sehr hart. Ich will mein restliches Leben in Frieden verbringen."

Letzte Hoffnung für del Potro

Wobei, ein Hintertürchen für seine Fans ließ Delpo noch offen. Sollten sie Schmerzen in seinem Knie verschwinden, würde er vielleicht noch mal zurückkehren.

"Ich weiß nicht, ob das geschehen wird, weil die Schmerzen im Knie wahnsinnig stark sind. Aber ich werde alles dafür tun, das Knie zu heilen. Sollte mir das gelingen, habe ich vielleicht noch mal eine Chance, zu spielen."