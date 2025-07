Wimbledon: 1:1 - Zverev muss gegen Rinderknech nachsitzen

Alexander Zverev wird sein Erstrundenspiel in Wimbledon 2025 erst morgen beenden. Gegen den Franzosen Arthur Rinderknech wäre Zverev fast mit 0:2-Sätzen in Rückstand geraten, ehe das Match beim Stand von 6:7 (3) und 7:6 (8) aus Sicht von Zverev abgebrochen wurde.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2025, 00:06 Uhr

Hier das bisherige Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das war richtig knapp am späten Montagabend für Alexander Zverev in Wimbledon 2025. Denn die deutsche Nummer eins musste im zweiten Durchgang mehrere Satzbälle von Arthur Rinderknech abwehren, ehe die Sperrstunde um 23 Uhr griff. Die Partie wird morgen als zweite nach 14:30 Uhr MESZ auf dem Centre Court fortgesetzt. Es steht aus Sicht von Zverev 6:7 (3) und 7:6 (8).

Aber nicht nur Zverev hatte am ersten Tag große Probleme. Parallel zum Spiel des gebürtigen Hamburgers stand Taylor Fritz gegen Giovanni Mpetshi Perricard schon kurz vor dem Aus, drehte das Tiebraek des vierten Satzes aber noch, bevor auch diese Match unterbrochen wurde. Turnierfavorit und Titelverteidiger Carlos Alcaraz wiederum hatte mit Fabio Fognini fünf Sätze lang zu kämpfen.

Und ganz vorbei ist das Wimbledon-Turnier 2025 schon für Kapazunder wie Daniil Medvedev, Holger Rune oder Stefanos Tsitsipas, die allesamt am Montagnachmittag verloren. Medvedev, in den vergangenen beiden Jahren Halbfinalist in Wimbledon verlor gegen Benjamin Bonzi in vier Sätzen. Tsitsipas musste im dritten Akt gegen Valentin Royer verletzt aufgeben. Und Rune gab gegen Nicolas Jarry noch eine 2:0-Satzführung aus der Hand.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon