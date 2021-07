Wimbledon 2021: Ashleigh Barty und Karolina Pliskova - Kampf um den Premierentitel an der Church Road

Ashleigh Barty und Karolina Pliskova kämpfen an der Church Road um den Titel. Für beide stellte schon das Erreichen des Wimbledon-Endspiels eine Premiere dar.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.07.2021, 14:20 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty und Karolina Pliskova bestreiten in Wimbledon das Finale

Die Wochen vor Wimbledon, sie waren sowohl für Ashleigh Barty als auch für Karolina Pliskova alles andere als leicht. Während sich die Australierin mit einer bei den French Open erlittenen Hüftverletzung herumschlug, befand sich die Tschechin in einem großen Formtief: Von 27 Matches hatte Pliskova vor Beginn des dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres zwölf verloren, in den beiden Rasenevents vor London erlitt sie Auftaktniederlagen.

Umso beeindruckender gestaltete sich der Weg der beiden in das Endspiel. Barty und Pliskova gaben in ihren sechs Matches jeweils nur einen einzigen Satz ab, insbesondere die Weltranglistenerste aus Ipswich fand nach Startschwierigkeiten immer besser zu ihrem Spiel und zeigte gegen Angelique Kerber im Halbfinale eine ihrer besten Karriereleistungen.

Barty im Head to Head mit 5:2 voran

Nicht nur deshalb geht Barty am Samstag als leichte Favoritin in die Partie: Die 25-Jährige kennt im Gegensatz zu Pliskova das Gefühl eines Grand-Slam-Triumphes noch von den French Open 2019 und führt im Head to Head mit ihrer um vier Jahre älteren Kontrahentin mit 5:2. Zudem entschied Barty die vergangenen drei Begegnungen für sich.

Die Vorfreude auf das Finale könnte bei der Australierin wohl auch ob dieser Ausgangsposition nicht besser sein. "Es war fast eine Erleichterung, ein Moment der puren Aufregung. So ein Gefühl habe ich noch nie gehabt. Die Möglichkeit in einem Wimbledon-Finale zu spielen, ist unglaublich", meinte Barty nach ihrem Sieg über Kerber.

Doch auch Pliskova rechnet sich im zweiten Grand-Slam-Endspiel ihrer Karriere - 2016 unterlag sie Kerber bei den US Open in drei Sätzen - durchaus Chancen aus: "Es ist ein Finale, alles kann passieren. Ich weiß, dass sie schon ein Major gewonnen hat, aber es ist auch ihr erstes Wimbledon-Finale."

