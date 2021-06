Wimbledon 2021 live: Alexander Zverev vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft zum Auftakt des Wimbledon-Turniers 2021 auf Tallon Griekspoor. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2021, 09:26 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Alexander Zverev trifft in Runde eins auf Tallon Griekspoor

Nächste Anlauf von Alexander Zverev auf seinen ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Zuletzt reichte es in Roland Garros zum Halbfinale, das Zverev gegen Stefanos Tsitsipas verlor. Zwei Matches hat die deutsche Nummer eins in dieser Saison auf Rasen bislang bestritten: Dabei sprangen in HalleWestfalen ein Sieg gegen Dominik Koepfer und eine Niederlage gegen den späteren Turniersieger Ugo Humbert heraus.

Das traditionsreiche Turnier in Wimbledon könnt ihr mit dem Sky Ticket streamen. Sichert euch jetzt das Angebot schon ab 9,99€ pro Monat.

Tallon Griekspoor wiederum hat sich über die Qualifikation seinen Platz im Hauptfeld erstritten. Nachdem diese allerdings in Roehampton ausgetragen, musste sich der Niederländer wie auch Zverev erst in den letzten Tagen mit den Gegebenheiten in Wimbledon 2021 vertraut machen.

Zverev vs. Griekspoor - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Tallon Griekspoor gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon