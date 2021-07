Eigentlich wäre schon in dieser dritten Runde eine Neuauflage des 2018-Endspiels zwischen Kerber und Serena Williams möglich gewesen. Die US-Amerikanerin musste aber in Runde eins verletzt aufgeben und so steht nun Aliaksandra Sasnovich in Kerbers Weg. Die Nummer 100 der Welt nutzte ihren Freifahrtschein in Runde zwei für einen Zweisatzsieg gegen die Japanerin Nao Hibino und steht damit zum zweiten Mal in ihrer Karriere in der dritten Runde von Wimbledon. 2018 hatte sie das Achtelfinale erreicht und damit ihr bestes Grand-Slam-Resultat erzielt.