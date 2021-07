Wimbledon 2021: Matteo Berrettini schafft's ins Halbfinale

Matteo Berrettini hat erstmals das Halbfinale in Wimbledon erreicht. Der Italiener schlug Felix Auger-Aliassime in vier Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.07.2021, 21:33 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini

Beim ersten Matchball hatte der Aufschlag dann doch das Netz berührt, Matteo Berrettini musste die Jubelarme noch mal runternehmen, einen Aufschlag und eine seiner berühmten Vorhände hinterherlegen, dann hatte er es geschafft. 6:3, 5:7, 7:5 und 6:3 hieß es am Ende des Spiels der beiden Freunde. Berrettini steht damit zum zweiten Mal nach den US Open 2019 im Halbfinale eines Major-Turniers.

33 Winner bei doch 45 Fehlern ohne Not standen bei Berrettini am Ende auf dem Zettel, bei Zverev-Bezwinger Auger-Aliassime lautete die Bilanz 24:41. Der Kanadier nutzte nur 3 seiner 12 Breakchancen - am Ende zu wenig.

Berrettini trifft damit im Halbfinale am Freitag auf Federer-Bezwinger Hubert Hurkacz. Das andere Halbfinale bestreiten Titelverteidiger Novak Djokovic und Denis Shapovalov.