Wimbledon 2022: Carlos Alcaraz zieht gegen Jan-Lennard Struff Kopf aus der Schlinge

Carlos Alcaraz hat in der ersten Runde des Wimbledon-Turniers 2022 gerade noch ein Ausscheiden vermieden. Alcaraz besiegte Jan-Lennard Struff mit 4:6, 7:5, 4:6, 7:6 (3) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.06.2022, 20:11 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Montag in Wimbledon

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Irgendwann Mitte des zweiten Satzes konnten Carlos Alcaraz und Jan-Lennard Struff ihre Schläge gar nicht mehr hören, so laut hämmerte der Regen auf das Dach des Court 1. Die beiden Kontrahenten konnten damit aber gut umgehen, schließlich hatten sie das Privileg zu spielen - während die meisten anderen Kollegen sich gedulden oder ihre Matches unterbrechen mussten. Noch ein Nebeneffekt: Die Tribünen am Einser waren so gut wie voll, die Stimmung prächtig.

Die Sympathien lagen wohl eher auf Seiten des jungen Spaniers, unfair ging es zu keinem Zeitpunkt zu. Dass sich am Ende tatsächlich Carlos Alcaraz durchsetzen würde, hing lange an einem seidenen Faden.

Alcaraz verwertet seinen zweiten Matchball

Es war das zweite Aufeinandertreffen der beiden bei einem Grand-Slam-Turnier, im vergangenen Jahr hatte sich Struff in der dritten Runde von Roland Garros in drei Sätzen behauptet. Diesmal ging es deutlich enger zu. Vor allem auch, weil der Deutsche, der aufgrund einer Zehenverletzung länger pausieren musste, extrem aggressiv agierte. Und in den entscheidenden Momenten außerordentlich gut aufschlug. Wie auch beim ersten Breakball im fünften Satz - da durfte Alcaraz bei 30:40 kurz an einer Vorentscheidung schnuppern. Struff aber riskierte beim zweiten Service viel. Und wurde dafür belohnt.

Wenige Augenblicke später durfte Alcaraz aber doch ein Break feiern. Struff hatte mit einem Doppelfehler und einem zu langen Volley mitgeholfen, das 5:4 holte sich der Teenager dann mit einer mächtigen Vorhand. Seinen ersten Matchball setzte Alcaraz mit der Rückhand neben die Linie, den zweiten verwertete er nach einer Spielzeit von 4:10 Stunden aber.

Als Gegner in Runde zwei wartet Carlos Alcaraz auf den Sieger der Partie zwischen Tallon Griekspoor und Fabio Fognini. Im Zuge seines Sieges gegen Struff hat Alcaraz auch einen persönlichen Rekord aufgestellt: Erstmals konnte er in einem Match 30 Asse servieren.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon