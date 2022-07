Wimbledon 2022: Williams-Bezwingerin Tan im Achtelfinale, Krejcikova raus

Der Siegeszug der Französin Harmony Tan, die in der ersten Runde in Wimbledon Serena Williams (USA) bezwungen hatte, geht weiter. Die Weltranglisten-115. ließ am Samstag der Britin Katie Boulter beim 6:1, 6:1 keine Chance und erreichte das Achtelfinale des ältesten Tennisturniers der Welt.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 02.07.2022, 15:12 Uhr

© Getty Images Harmony Tan hat am Samstag nachgelegt

Tan spielt zum ersten Mal in Wimbledon, auf Grand-Slam-Ebene war die 24-Jährige bislang nie über die zweite Runde hinausgekommen. Am Dienstag hatte sie die 23-malige Majorsiegerin Williams bei deren Comeback nach einjähriger Pause in drei Sätzen bezwungen.

In der Runde der besten 16 stehen damit drei Spielerinnen, die im Ranking jenseits der Top 100 geführt werden: Neben Tan überraschten im All England Club auch Tatjana Maria (Bad Saulgau/Nr. 103) und Heather Watson (Nr. 121). Die Britin trifft am Sonntag auf Wimbledondebütantin Jule Niemeier (Dortmund/Nr. 97).

Ausgeschieden ist die French-Open-Siegerin von 2021, Barbora Krejcikova. Die Tschechin unterlag Ajla Tomljanovic mit 6:2, 4:6 und 3:6. Turnierfavoritin Iga Swiatek muss später am Samstag gegen Alizé Cornet aus Frankreich ran.

