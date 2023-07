Wimbledon 2023: Casper Ruud siegt, Felix Auger-Aliassime bereits ausgeschieden

Während French-Open-Finalist Casper Ruud seine Auftakthürde in Wimbledon relativ problemlos nahm, musste sich Felix Auger-Aliassime bereits aus London verabschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 20:42 Uhr

© Getty Images Casper Ruud steht in Runde zwei

Erfolgreicher Auftakt für Casper Ruud beim diesjährigen Wimbledon-Turnier: Der an Position vier gesetzte Norweger setzte sich in der ersten Runde gegen Laurent Lokoli mit 6:1, 5:7, 6:4 und 6:3 durch. Am Mittwoch bekommt es der French-Open-Finalist mit dem britischen Wildcard-Inhaber Liam Broday zu tun.

Die nächste Enttäuschung gab es hingegen für Felix Auger-Aliassime. Der Kanadier unterlag Lucky Loser Michael Mmoh mit 6:7 (4), 7:6 (4), 6:7 (4) und 4:6. Schon bei den French Open in Paris hatte der Weltranglistenzwölfte in der ersten Runde verloren. Mmoh trifft nun auf den Deutschen Maxmilian Marterer.

Unterdessen erreichte Hubert Hurkacz mit einem souveränen Dreisatzerfolg über Albert Ramos-Vinolas die nächste Runde. Besser lief es für dessen Landsmann Jaume Munar, der Routinier John Isner mit 4:6, 6:3, 6:4 und 6:4 schlug. Kyrgios-Ersatzmann Fabian Marozsan verlor gegen den Belgier David Goffin in vier Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon