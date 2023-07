Wimbledon 2023: Iga Swiatek - Bagel oder Breadstick?

Iga Swiatek dominiert die Saison 2023 zwar nicht so krass wie die vergangene - so eindeutige Resultate wie die Polin liefert aber sonst kaum eine Spielerin ab.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.07.2023, 10:05 Uhr

© Getty Images Was darf es heute sein für Iga Swiatek? Bagel oder Breadstick?

Wer auf sich aufmerksam machen will, der muss oft mit etwas Neuem um die Ecke kommen. Selbst wenn die entsprechenden Bemühungen dann etwas aufgesetzt wirken. In der guten alten Zeit dagegen wurde ein 6:0, 6:0 im bundesdeutschen Raum als „Brille“ verkauft, in Österreich - und ganz besonders beim damals wie heute glorreichen Voitsberger Tennis Club in der Weststeiermark - als „doppelte Clubkarte“. Im angelsächsischen Sprachraum hat man sich für ein 6:0 schon länger auf „Bagel“ geeinigt.

Das aber ist offenbar nicht genug. Denn seit ein paar Wochen geistert der Begriff des „Breadstick“ durch die unendlichen Weiten des Internets. Gemeint ist damit ein Satz, der mit 6:1 zu Ende gegangen ist. Ob sich diese Begrifflichkeit halten wird? Mal schauen. Jedenfalls wird vor allem eine Spielerin immer wieder mit Bagels und Breadsticks in Verbindung gebracht: Iga Swiatek, die ihre Sätze gerne kurz gestalten. Auf dem Court und manchmal auch in den Pressekonferenzen.

Bei Swiatek stimmt die Work-Life-Balance

Nach neuester Zählung hat die polnische Weltranglisten-Erste in der Saison 2023 16 Sätze mit 6:0 gewonnen, den letzten in der zweiten Runde von Wimbledon gegen Sara Sorribes Tormo. Diesen 16 Bagels stehen 13 Breadsticks gegenüber. Und 14 Mal hat Swiatek einen Satz mit 6:2 für sich entschieden. Was in Bezug auf das Weiterkommen bei Turnieren zwar keine Rolle spielt: Auch ein schmuckloses 7:6 im dritten Satz bringt eine Spielerin stets in die dritte Runde. Aber gerade bei Grand-Slam-Turnieren spielt die Work-Life-Balance ja eine besonders große Rolle. Und die hat Iga Swiatek auch in Wimbledon recht gut im Griff.

Gegen Petra Martic, ihre heutige Drittrunden.Gegnerin, hat Iga Swiatek zuletzt im Viertelfinale von Madrid gespielt. Und da auch einen Bagel ausgeteilt.

