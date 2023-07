Wimbledon 2023: Novak Djokovic startet standesgemäß

Novak Djokovic ist mit einem 6:3, 6:3 und 7:6 (4) gegen Pedro Cachin in das Wimbledon-Turnier 2023 gestartet. Probleme machte lediglich der Regen - und das auf dem Centre Court.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 18:19 Uhr

© Getty Images Wie kann ich behilflich sein? Novak Djokovic am Montag in Wimbledon

Der erste Schritt in Richtung achter Wimbledon-Sieg und 24. Grand-Slam-Titel ist für Novak Djokovic gemacht. Der Titelverteidiger hatte mit den äußeren Umständen deutlich mehr Schwierigkeiten als mit dem tapferen Pedro Cachin, der sich auf Sandplätzen deutlich besser zurecht findet als auf Rasen. Djokovic gewann mit 6.3, 6.3 und 7:6 (4) und bekommt es in Runde zwei mit Jordan Thompson zu tun. Der Australier schlug Brandon Nakashima in fünf Sätzen.

Die Partie von Djokovic war traditionsgemäß als erste des Tages auf dem Centre Court angesetzt, diese Ehre gebührt in Wimbledon dem Vorjahres-Champion. Nach dem ersten Satz setzte leichter Regenfall ein, das Dach wurde zwar geschlossen - allerdings so spät, dass die Fans eineinhalb Stunden lang auf die Fortsetzung der Partie warten mussten. Dann übrigens wieder bei offenem Dach.

Djokovic will keine Verletzung riskieren

In der Pause waren beide Spieler mit einem Handtuch auf dem heiligen Rasen unterwegs, die Trockenheitsprobe fiel aber nicht zufriedenstellend aus. Schließlich will Novak Djokovic auf seinem Weg zum nächsten Kapitel Sportgeschichte keine Verletzung riskieren. Für Djokovic war es der 29. Match-Sieg in Folge in Wimbledon. Nach dem gewonnenen zweiten Satz ließ Djokovic etwas nach, im Tiebreak des dritten zeigte er aber wieder seine ganz Klasse.

Schon zuvor hatten Lorenzo Musetti gegen Juan Pablo Varillas und Andrey Rublev gegen Max Purcell mit souveränen Drei-Satz-Siegen die zweite Runde erreicht. Hubert Hurkacz zog gegen Albert Ramos-Vinolas in ähnlicher Manier nach.

