Wimbledon 2024: Viertelfinale! Gnadenloser Sinner schlägt kämpferischen Shelton

Jannik Sinner ist mit einem überzeugenden 6:2, 6:4 und 7:6 (6) gegen Ben Shelton in das Viertelfinale in Wimbledon 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2024, 23:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner in seinem Match gegen Ben Shelton in Wimbledon 2024

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Wenn man nach drei Fünf-Satz-Matches körperlich - verständlicherweise - nicht mehr ganz auf der Höhe ist, dann sollte dem professionellen Tennisspieler eines nicht passieren: Dass nämlich auf der anderen Seite Jannik Sinner steht. Denn der italienische Weltranglisten-Erste agiert dieser Tage einfach gnadenlos. Und also hat Ben Shelton erwartungsgemäß auf dem Court 1 trotz einer starken kämpferischen Leistung kaum einen Stich gemacht. Und musste sich mit einem 2:6, 4:6 und 7:6 (6) aus dem Wimbledon-Turnier 2024 verabschieden.

Mit diesem Erfolg zog Sinner in das Viertelfinale ein, in dem er am Dienstag entweder auf Daniil Medvedev oder Grigor Dimitrov trifft. Ein paar Minuten vor Sinner hatte Rivale Carlos Alcaraz mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Ugo Humbert ebenfalls den Einzug in die Runde der letzten acht sichergestellt. Alcaraz und Sinner könnten im Halbfinale aufeinandertreffen.

Sinner schafft Comeback im dritten Satz

Nachdem er für den Gewinn der ersten beiden Sätze lediglich 65 Minuten benötigte, leistete sich Branchenprimus Sinner zu Beginn des dritten Aktes eine kleine Unkonzentriertheit, gab seinen Aufschlag zum 0:2 ab. Was auch das Publikum auf den vollbesetzten Rängen auf dem Court 1 aus seiner Lethargie riss.

Jannik Sinner korrigierte das Missgeschick mit dem Re-Break zum 3:4. Der Ausgleich zum 5:5 gelang dem Südtiroler mit einem Kunstschlag, der die Fans zu Standing Ovations hinriss. Dennoch hatte Shelton wenige Augenblicke später einen Satzball. Den er allerdings mit einem Vorhandfehler ins Netz vergab. So musste ein Tiebreak die Entscheidung in diesem Satz bringen.

Sinner legte mit einem Mini-Break zum 3:2 vor, bot seinem Gegner mit einer verzogenen Vorhand zum 5:5 aber noch einmal eine Rückkehr ins Match an. Shelton bedankte sich artig. Und holte sich mit einer famosen Vorhand einen Satzball. Den aber wusste Shelton bei eigenem Aufschlag nicht zu nutzen. Sinner machte es beim Stand von 10:9 besser. Und zog nach einer Spielzeit von 2:09 Stunden einen Strich unter diese unterhaltsame Partie. Mit Hilfe eines Doppelfehlers von Ben Shelton.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon