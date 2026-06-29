Wimbledon 2026: Hurkacz schlägt Ruud, Rublev schon out, FAA weiter

Gleich am ersten Turniertag gab es in Wimbledon das Aus zweier prominenter Namen. Die "Rasen-Allgeriker" Casper Ruud und Andrey Rublev verloren ihre Auftaktmatches. Felix Auger-Aliassime ist hingegen weiter.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.06.2026, 20:06 Uhr

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© Getty Images Hubert Hurkacz bezwang am Montag in Wimbledon Casper Ruud.

Zumindest bei Ruud kam das Aus allerdings wenig überraschend, hatte er doch mit Hubert Hurkacz einen ausgewiesenen Rasenexperten als Gegner. Am Ende behielt der Pole klar mit 6:4, 6:2 und 7:6 (7) die Oberhand. Hurkacz trifft in der zweiten Runde auf Sebastian Ofner, der den Serben Hamad Medjedovic in fünf Sätzen bezwang.

Der an Position 12 gesetzte Andrey Rublev musste sich seinem Landsmann Roman Safiullin denkbar knapp mit 4:6, 7:6 (6), 6:3, 3:6 und 6:7 (12) geschlagen geben.

Jungstars mit Siegen

Eine Runde weiter sind wiederum die Jungstars Rafael Jodar und Joao Fonseca, die jeweils Dreisatz-Siege einfuhren. Während der Spanier den britischen Wild Card-Empfänger Felix Gill mit, 6:3, 6:3 und 7:5 bezwang, wies der Brasilianer Haudegen Roberto Bautista Agut mit 7:6 (4), 6:4 und 6:3 in die Schranken.

Erfolge gab es auch aus US-amerikanischer Sicht. Learner Tien bezwang den Tschechen Dalibor Svrcina mit 6:1, 6:4, 6:7 (4) und 6:3, Tommy Paul ließ Alexandre Muller beim 6:1, 6:2 und 6:1 absolut keine Chance.

Auch “FAA”, “Meddy” und “Tsitsi” weiter

Souverän hingegen startete auch Felix Auger-Aliassime in Wimbledon: Der Kanadier ist nach der Absage von Carlos Alcaraz an Position 3 gesetzt und schlug Alexander Shevchenko mit 6:3, 6:1 und 6:4. Ein seltenes Erfolgserlebnis gab es für Stefanos Tsitsipas, der einen Tag nach der Trennung von Vater und Coach Apostolos Hugo Gaston mit 6:1, 6:4 und 6:2 schlug.

Auch Daniil Medvedev ist durch ein 6:1, 6:2, 6:4 im Duell zweier ehemaliger Grand Slam-Sieger gegen Marin Cilic eine Runde weiter.

Hier das Einzel-Tableau der Herren in Wimbledon