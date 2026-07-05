Wimbledon 2026: Novak Djokovic besteht im Härtetest gegen Roman Safiullin

Novak Djokovic hat in Wimbledon den Einzug in das Viertelfinale perfekt gemacht! Gegen Roman Safiullin siegte der Serbe nach einem harten Fight mit 7:6(6), 6:3, 3:6 und 6:3.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.07.2026, 18:17 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic erfreut sich in Wimbledon einer großen Fanbase.

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Novak Djokvic lief im ersten Satz lange Zeit einem Rückstand hinterher. Roman Safiullin agierte selbstbewusst und hielt die Fehlerquote gering. Doch als der Russe zum Satzgewinn servierte, kämpfte sich Novak Djokovic zurück und auch die Fehlerquote ging bei Safiullin etwas nach oben. So ging es in den Tiebreak, in dem Safiullin zäh blieb und die ersten beiden Satzbälle von Djokovic abwehrte. Doch der Serbe hielt den Druck hoch und erkämpfte sich den Satzgewinn.

Im zweiten Durchgang servierten sich beide Kontrahenten zunächst ohne Vorkommnisse durch die Spiele, doch beim Stand von 3:2 schlug Djokovic dann nach vier Breakchancen zu und servierte anschließend souverän zur 2:0-Satzführung aus. Safiullin hatte zwar einen Vorteil bei den längeren Rallies, doch die Anzahl derer hielt sich in Grenzen. Bei den schnellen Punkten war der Weltranglistenachte klar vorne.

Safiullin kommt im dritten Satz zurück

Im dritten Durchgang hatte dann Roman Safiullin kurz den Vorteil eines Breaks genießen dürfen, agierte nach dem 2:0 jedoch etwas zu zögerlich und kassierte direkt das Re-Break. Damit war wieder alles in der Reihe und der kurze Schreckmoment aus Sicht des Serben vorbei. Einen Schreckmoment ander Art hatte anschließend Safiullin selbst, der sich an der Hüfte behandeln lassen musste und dabei sein schmerzverzerrtes Geicht unter dem Handtuch vergrub.

Die Behandlung zeigte Wirkung, denn Safiullin hatte im darauffolgenden Aufschlagspiel zwischenzeitlich drei Breakchancen. Novak Djokovic wehrte die gefährlichste Möglichkeit mit einem starken Passierschlag ab. Doch mit der sechsten Chance holte sich Safiullin in der Tat das Break und verkürzte anschließend nach Sätzen.

Im vierten Satz war es dann aber Djokovic, der mit einem frühen Break das Momentum auf seine Seite zog. Das gab der weltranglistenachte auch nicht mehr aus der Hand und siegte verdient nach fast dreineinhalb Stunden Spielzeit. Im Viertelfinale wartet der Sieger des Duells zwischem dem an Position drei gesetzten Felix Auger-Aliassime und Alejandro Davidovich Fokina.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon