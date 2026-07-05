Wimbledon: Bublik wird dieses Match nicht mehr vergessen

Alexander Bublik feirte am Samstagabend einen Fünfsatzerfolg gegen Frances Tiafoe. Nach dem Einzug in das Achtelfinale von Wimbledon zeigte sich der Kasache sehr emotional und möchte diesen Abend liebe nicht vergessen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2026, 12:50 Uhr

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© Getty Images Alexander Bublik sorgt in Wimbledon für gute Unterhaltung.

Dass Alexander Bublik gerne für ein bisschen Drama und emotionale Momente sorgt, das sollte jedem Tennis-Enthusiasten bekannt sein. Doch was sich am Samstagabend auf dem Court No.1 abspielte, gehörte vielleicht zu einem der ganz besonderen Momente des Kasachen, der gegen Frances Tiafoe in fünf Sätzen nach über vier Stunden gewinnen konnte und damit das Achtelfinalticket löste.

“Das war ein unfassbarer Kampf auf einem speziellen Court. Dieses Match werde ich nicht mehr vergessen”, sagte ein sichtlich erleichterter Alexander Bublik nach dem Match. Den 24 Punkte umfassenden Tiebreak im dritten Satz bezeichnete der Weltranglistenelfte als “episch”. Der 29-Jährige schien emotional gepusht von diesem Sieg.

Bubik spielt nun gegen Fitz

Das könnte Alexander Bublik einen entscheidenen Schub für das Achtelfinale geben. Denn dort wartet mit Taylor Fritz das nächste schwieirge Duelle auf Topniveau auf den Kasachen, der früher oftmals in erster Linie mit Wutausbrüchen für Schlagzeilen sorgte. Erst vor wenigen Wochen trafen beide Kontrahenten um das Viertelfinalticket in Stuttgart aufeinander. Fritz siegte im Halbfinale, wie auch beim ersten Rasenduell 2022, in zwei Sätzen. Insgesamt ist die Billanz nach acht Begegnungen ausgeglichen

Doch am Montag werden die Vorzeichen anders sein. Alexander Bublik wird mit dem Selbstvertrauen des Samstagabends aufschlagen. Fritz geht jedoch mit erst einem verlorenen Satz aus den ersten drei Runden deutlich ausgeruhter in die Partie. Auch beim schnelllebigen Rasentennis ein fakt, der bei zunehmender Spielzeit ein Fraktor werden kann.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon