Wimbledon: Andy Murray mit Mühe, nun gegen Isner - Sinner schlägt Wawrinka

Der zweifache Wimbledonchamp Andy Murray hat die zweite Runde bei den All England Championships erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.06.2022, 22:57 Uhr

© Getty Images Andy Murray

Murray schlug nach einiger Mühe zu Beginn den Australier James Duckworth mit 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 und trifft nun auf Aufschlagikone John Isner.

Murray, Sieger in 2013 und 2016 auf dem Heilgsten aller Rasen, war zu Beginn eher passiv unterwegs und hatte Probleme beim Return, stellte dann aber mit einem frühen Break im zweiten Durchgang die Weichen zum Weiterkommen. "Ich habe nach dem ersten Satz gut zurückgeschlagen. Er mag das Gras, kam selbst von einer Hüftoperation zurück", sagte der Schotte nach dem Sieg. "Es fühlt sich toll an, wieder hier zu sein nach den vergangenen Jahren."

Murray war 2019 an der Hüfte operiert worden und hatte noch im selben Jahr in der Wimbledon-Mixedkonkurrenz an der Seite von Serena Williams teilgenommen, im vergangenen Jahr folgte dann das Comeback im Einzel. Hier war in Runde 3 Schluss für Murray.

Zuletzt hatte er sich mit dem Finaleinzug in Stuttgart wieder unter die Top 50 gespielt, eine kleinere Verletzung aus dem Endspiel scheint keine Probleme mehr zu bereiten.

Murray, neuerdings auch kurz geschoren (wenngleich nicht auf Wimbledonrasenlänge) trifft nun auf Isner, der seinerseits einige Probleme zum Auftakt hatte beim 6:7 (8), 7:6 (3), 4:6, 6:3, 7:5 gegen den französischen Qualifikanten Enzo Couacaud.

Sky Ticket heißt jetzt WOW! Das Wimbledon-Turnier 2022 schon ab € 9,99 im ersten Monat bei Sky und WOW. Exklusiv im Live-Stream: Alle Top Matches der Männer und Frauen in voller Länge. Mit der Konferenz entgeht dir nichts. Dazu Highlights, Analysen und Interviews!

Auch Jannik Sinner ist weiter

Ebenfalls weiter ist der an Position zehn gesetzte Jannik Sinner: Er schlug Stan Wawrinka mit 7:5, 4:6, 6:3, 6:2 und wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Daniel Altmaier und Mikael Ymer, die wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste.

Bereits zuvor waren Novak Djokovic nach leichten und Carlos Alcaraz nach heftigen Probleme in die zweite Runde eingezogen.

Auch die Nummer 3 des Turniers, Casper Ruud, steht nach einem 7:6 (1), 7:6 (9), 6:2 gegen Albert Ramos-Vinolas in der Runde der letzten 64.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon