Wimbledon Auslosung: Sinner und Djokovic in oberer Hälfte, Zverev startet gegen Blockx

Der Wimbledon-Draw steht fest! Alexander Zverev darf sich auf ein Treffen mit Alexander Blockx vorbereiten. Rückkehrer Jannik Sinner startet gegen Miomir Kemanovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2026, 12:30 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev startet erstmals als Grand-Slam-Sieger in Wimbledon.

Alexander Zverev reist erstmals als Grand-Slam-Sieger zu einem Major-Event und möchte den Rückenwind nutzen, um auch in Wimbledon einen tiefen Lauf zu starten. Die erste Hürde wird Alexander Blockx sein, wie die Auslosung am Freitag ergeben hat. Allerdings konnte der junge Belgier während der vergangenen Woche verletzungsbedingt kaum spielen.

Dass in diesem Jahr Jannik Sinner nicht auf Carlos Alcaraz im Finale treffen wird, war durch die Absage des Spaniers bereits vorher klar. Doch der Weltranglistenerste kehrt nach seiner Pause zum Wimbledon-Turnier zurück und führt als Titelverteidiger auch das Feld an. Das Erstrundenlos meint es gut mit Jannik Sinner, der auf Miomir Kecmanovic treffen wird.

Djokovic startet gegen Wu

Hoffnungen auf seinen langersehnten 25. Grand-Slam-Titel macht sich bekanntlich ja auch Novak Djokovic. Der Serbe geht im Turnier als Nummer sieben an den Start und hat in der ersten Runde Yibing Wu gezogen. Djokovic ist in die obere Hälfte gelost worden, könnte also im Halbfinale auf Jannik Sinner treffen.

Aus deutscher Sicht gibt es in der ersten Runde weitere Matches zu verfolgen. Jan-Lennard Struff trifft zum Auftakt auf Sebastian Baez. Daniel Altmaier startet gegen Alex Molcan und Yannick Hanfmann muss gegen Giovanni Mpetshi Perricard ran.

Ofner einziger Österreicher

Für Österreich ist lediglich Sebastian Ofner am Start. Der Steirer beginnt gegen Hamad Medjedovic.

International gesehen hat die Auslosung mindestens drei Schlagerpartien in Runde eins gebracht: allen voran das Treffen zwischen Taylor Fritz und Jack Draper. Aber auch die Matches zwischen Matteo Berrettini und Stan Wawrinka bzw. zwischen Daniil Medvedev und Marin Cilic können sich sehen lassen.

Sollten sich alle acht topgesetzten Spieler bis zum Viertelfinale schadlos halten, dann würden in der Runde der letzten acht Spieler folgende Duelle warten:

Jannik Sinner (ITA/1) Daniil Medvedev (RUS/8) Félix Auger-Aliassime (CAN/3) Novak Djokovic (SRB/7) Ben Shelton (USA/4) Alex de Minaur (AUS/5) Alexander Zverev (GER/2) Taylor Fritz (USA/6)

Hier der komplette Wimbledon-Draw der Männer