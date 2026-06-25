Wimbledon: Evans' Einzelkarriere nach Quali-Aus vorbei

Nachdem Dan Evans am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde von Wimbledon Tristan Schoolkate unterlag, ist die Einzelkarriere des 36-jährigen Briten offiziell vorbei. Im Doppel wird er nächste Woche noch mit Landsmann Henry Searle am Start sein.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 25.06.2026, 14:24 Uhr

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© Getty Images Dan Evans lieferte den einen oder anderen großen Fight bei seinem Heim-Grand-Slam ab.

Evans hatte Anfang des Monats in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass er nach dem Rasen-Major seine Karriere beenden werde. Am Mittwoch unterlag der Lokalmatador nun dem Australier Tristan Schoolkate in der zweiten Qualifikationsrunde mit 5:7 und 0:6.

„Ich habe natürlich schon lange darüber nachgedacht und hatte daher genügend Zeit, mir das Ganze zu überlegen“, meinte Evans nach dem letzten Einzelmatch seiner Karriere. „Ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung. Ich wusste, es war an der Zeit, und ich freue mich auf das, was kommt.“

Der aus Birmingham stammende Spieler erinnerte sich an einige besondere Momente bei seinem Heim-Grand-Slam, darunter sein Duell gegen den achtfachen Rekordsieger Roger Federer im Jahr 2016.

“Centre Court ist wirklich etwas Besonderes”

„Es war das erste Mal, dass ich auf dem Centre Court gespielt habe“, so Evans. „Jedes Mal, wenn man bei den All England Championships auf einem der Matchcourts spielen darf, ist das ein tolles Erlebnis, aber der Centre Court ist wirklich etwas Besonderes und gehört wahrscheinlich zu meinen schönsten Erinnerungen.“

Evans erreichte im Jahr 2023 mit Platz 21 seine beste Platzierung in der ATP-Weltrangliste. Im selben Jahr holte der Brite beim ATP 500-Turnier in Washington den größten Titel seiner Karriere. Zuvor hatte er bereits im Jahr 2021 das ATP 250-Turnier in Melbourne gewonnen. Zudem gehörte Evans dem britischen Team an, das 2015 den Davis Cup gewann.

Ganz vorbei ist die Karriere des 36-Jährigen indes noch nicht. Im Herrendoppel wird er nächste Woche an der Seite seines 20-jährigen Landsmanns Henry Searle antreten.

Hier das Qualifikations-Einzel-Draw in Wimbledon