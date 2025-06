Wimbledon live: Carlos Alcaraz vs Fabio Fognini im TV, Livestream, Liveticker

Titelverteidiger Carlos Alcaraz trifft zum Auftakt seiner Wimbledon-Mission 2025 auf den den nimmermüden Fabio Fognini - ab 14.30 Uhr live im Livestream via Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.06.2025, 12:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz, Fabio Fognini

Fognini befindet sich dabei auf Abschiedstournee (er ist also doch müde), mit 37 Jährchen darf man als Tennisprofi ja auch mal in Richtung Rente schielen. In Wimbledon bekommt der Italiener noch mal einen Auftritt auf großer Bühne - um nicht zu sagen auf der größten: in Runde 1 gegen Carlos Alcaraz, den Titelverteidiger. Die beiden bestreiten damit das Eröffnungsmatch auf Centre Court.

Im direkten Vergleich führt “Carlitos” mit 2:0 - beide Matches fanden in Rio de Janeiro und damit auf Sand statt. 2022 gewann Alcaraz in zwei, 2023 in drei Sätzen.

Wimbledon 2025: Wann spielt Carlos Alcaraz?

Das Spiel zwischen Carlos Alcaraz und Fabio Fognini ist für 14.30 Uhr MESZ angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch.