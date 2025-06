Wimbledon: Ella Seidel schafft Sprung ins Hauptfeld

Ella Seidel hat sich am Donnerstag erstmals in ihrer Karriere für das Hauptfeld in Wimbledon qualifiziert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2025, 17:53 Uhr

© Getty Images Ella Seidel steht im Wimbledon-Hauptfeld

Ella Seidel hat sich in Wimbledon für das Hauptfeld qualifiziert! Die Hamburgerin, die sich am Mittwoch gegen ihre Landsfrau Jule Niemeier klar mit 6:2 und 6:0 behauptet hatte, setzte sich am Donnerstag in der dritten und letzten Qualifikationsrunde gegen die Kroatin Jana Fett mit 6:2, 4:6 und 6:3 durch.

Damit steht die 20-jährige Seidel erstmals in ihrer noch jungen Laufbahn im Hauptfeld des Rasenklassikers. Neben ihr werden aus deutscher Sicht noch Tatjana Maria, Eva Lys und Laura Siegemund in der Einzel-Konkurrenz aufschlagen.

Ihre Gegnerinnen erfahren die deutschen Spielerinnen am Freitag um 11 Uhr MEZ bei der Auslosung.