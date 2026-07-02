Wimbledon: Iga Swiatek kommt schön langsam in Schwung

Titelverteidigerin Iga Swiatek ist in Wimbledon mit einem souveränen Erfolg über Karolina Pliskova in die dritte Runde eingezogen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 02.07.2026, 16:12 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek kommt in Wimbledon ins Rollen

Die Weltranglistendritte aus Polen bezwang die Tschechin Karolina Pliskova am Donnerstag 6:1, 6:3 und bestätigte damit ihre Ambitionen auf den nächsten Titel.

"Heute fühle ich mich stabiler, und das ist gut", sagte Swiatek, die nach ihrem wackeligen Auftaktsieg gegen die US-Amerikanerin Taylor Townsend einige Tränen der Erleichterung verdrückt hatte: "Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden."

Auch Keys eine Runde weiter

Swiatek zeigte sich auch auf dem Platz stabilisiert und dominierte die Partie über weite Strecken. Vor allem im Returnspiel setzte sie die frühere Wimbledonfinalistin und Weltranglistenerste Pliskova immer wieder unter Druck und verwertete ihre Breakchancen konsequent.

Die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin beendete die Partie nach 70 Minuten - und bleibt im Rennen um den Titel.

Ebenfalls weiter ist Madison Keys. Die US-Amerikanerin besiegte vor den Augen von Prinzessin Kate die Britin Harriet Dart mit 6:1 und 6:4. Ausgeschieden ist dagegen Diana Shnaider, die bei den French Open ja überraschend Aryna Sabalenka besiegen konnte. Shnaider unterlag ihrer russischen Landsfrau Liudmila Samsonova in drei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon