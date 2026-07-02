Spannendes Mixed: Kevin Krawietz startet mit Venus Williams

Spannendes Mixed in Wimbledon: Kevin Krawietz geht mit Venus Williams an der Church Road an den Start. Die 46 Jahre alte frühere Starspielerin erhielt von den Veranstaltern eine Wildcard, um mit dem zweimaligen French-Open-Sieger aus Coburg antreten zu können.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 02.07.2026, 09:55 Uhr

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Venus Williams hat in ihrer illustren Karriere 1998 in Melbourne und Paris Mixed-Titel gewonnen, in Wimbledon stand sie 2006 im Finale. Auch im Doppel will sie in diesem Jahr mit ihrer gerade zurückgekehrten Schwester Serena (44) antreten, allerdings gefährdet eine Knieblessur der jüngeren Williams das Vorhaben.

Die Teilnahme im Mixed dürfte jedoch davon nicht abhängig gewesen sein. Denn im Gegensatz zu Schwester Serena, die am Dienstag im Einzel gegen Maya Joint in Runde eins unterlag, hat Venus auf eine Teilnahme im Einzel verzichtet. Die Option auf das Mixed dürfte also von Anfang an ein Thema gewesen sein, sind die gesparten Körner ohne das kräftezehrende Einzel doch um einiges höher.

Auch Siegemund und Miedler im Mixed dabei

Für Kevin Krawietz und Venus Williams beginnt der am Freitag startende Wettbewerb mit einem Auftritt gegen Slowakin Tereza Mihalíkova und Lloyd Glasspool aus Großbritannien. In der zweiten Runde könnte es dann zu einem Duell mit Laura Siegemund und ihrem Partner Edouard Roger-Vasselin kommen. Siegemund und Krawietz sind die einzigen deutschen Teilnehmer im vom Sara Errani und Andrea Vavvassori angeführten Mixed-Draw.

Aus Österreich ist einzig Lucas Miedler am Start, der mit der Cinesin Hanyu Guo an den Start geht. Argentinier Andres Molteni und Darija Jurak Schreiber aus Kroatien sind die Hürde in der ersten Runde.

Hier der komplette Mixed-Draw