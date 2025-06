Wimbledon: Kein böses Blut zwischen Gauff und Sabalenka

Vor wenigen Tagen haben Aryna Sabalenka und Coco Gauff das Endspiel der French Open 2025 gespielt. Mit Nebengeräuschen. Davon war bei einer gemeinsamen Trainingseinheit am Freitag in Wimbledon nichts zu merken.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.06.2025, 10:34 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und Coco Gauff am Freitag auf dem Centre Court in Wimbledon

War da was unmittelbar im Anschluss an das Endspiel in Roland-Garros zwischen Coco Gauff und Aryna Sabalenka? Vielleicht ein paar Kommentare der unterlegenen Weltranglisten-Ersten, die Sabalenka ein paar Stunden danach selbst als „umprofessionell“ einstufte? Und wenn schon. Das gehört zum Business dazu!

Am gestrigen Freitag haben die beiden Finalistinnen von Paris jedenfalls nicht nur gemeinsam auf dem Centre Court trainiert, nein, die Stimmung war nachgerade prächtig. Das mag damit zusammengehängt haben, dass Gauff und Sabalenka zu Beginn der Session verkabelt waren und von Pam Shriver für ESPN live während des Einschlagens befragt wurden, aber Animositäten waren zwischen der Nummer eins und der Nummer zwei nicht zu spüren. Am Ende hat es sogar noch zu einem gemeinsamen Tänzchen gereicht, die Follower bei TikTok wird es gefreut haben.

Sabalenka oder Gauff in Wimbledon noch nie im Endspiel

Apropos Pam Shriver: Die hatte am Vormittag die Auslosung live im großen Pressesaal mitverfolgt - und bei quasi jedem zweiten Match gemeint: „That´s another great one!“. Eine Auswahl gefällig? Petra Kvitova bei ihrem letzten Auftritt in Wimbledon gegen Emma Navarro. Die gefährliche Yulia Putintseva gegen Amanda Anisimova. Oder auch das Treffen zwischen Olympiasiegerin Qinwen Zheng und Doppel-Ass Katerina Siniakova (die auf Rasen sehr gutes Einzeltennis spielen kann).

Aryna Sabalenka und Coco Gauff haben es auch nicht ganz einfach erwischt. Sabalenka eröffnet gegen die kanadische Qualifikanten Carson Branstine. Die hat auf ihrem Weg ins Hauptfeld French-Open-Überraschungs-Halbfinalistin Lois Boisson geschlagen. Und danach auch noch Bianca Andreescu. Gauff wiederum bekommt es mit Dayana Yastremska zu tun. Potenziell auch kein Spaziergang.

Ob es also zu einem Wiedertreffen der beiden Topgesetzten im Turnier kommt, ist fraglich. Denn das wäre ja nur im Endspiel möglich. Und eben dieses haben Aryna Sabalenka und Coco Gauff in Wimbledon noch nie erreicht.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen