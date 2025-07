Wimbledon live: Eva Lys vs Linda Noskova im TV, Livestream, Liveticker

Eva Lys trifft in Runde 2 beim Wimbledon-Turnier 2025 auf die Tschechin Linda Noskova - ab ca. 15 Uhr live auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2025, 17:36 Uhr

© Getty Images Eva Lys, Linda Niskova

Eva Lys hatte am Montag ihr erstes Hauptfeldmatch in Wimbledon gewonnen - trotz zunächst vergebener Matchbälle und einem mentalen Reset im entscheidenden dritten Satz. Das Geheimnis? Vergessen können!

Gegnerin Linda Noskova, die Nummer 30 des Turniers, wird sich womöglich aber erinnern, an die bisherigen beiden Partien gegen Lys. Die gewann sie nämlich: 2022 beim ITF-Turnier in Nur-Sultan und 2024 beim WTA-Turnier in Prag - dort allerdings musste Lys aufgeben.

Lys - Noskova: Wo gibt's einen Livestream?

Das Wimbledon-Zweitrundenspiel zwischen Eva Lys und Linda Noskova ist als drittes Match nach 12 Uhr MESZ angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!