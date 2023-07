Wimbledon: Novak Djokovic hofft auf Rivalität mit Alcaraz - um seinetwillen

Das Wimbledonfinale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic war ein Leckerbissen - und ein Auftakt zu mehr? Novak Djokovic hofft es.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 17.07.2023, 15:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic, Carlos Alcaraz

Die Royal Box war gut gefüllt. Stefan Edberg und Gattin Annette waren da, Michael Stich, "James Bond" Daniel Craig mit Rachel Weisz, Chris Evert, Billie Jean King. Und natürlich auch Willie und Kate (nur ALF nicht). Ein bisschen weiter links oben, über der Spielerbox: Andy Murray mit Gattin Kim.

Man ist halt Tennisfan - oder nicht. Und das Finale Alcaraz gegen Djokovic? Versprach ja durchaus was Feines.

Und es lieferte auch. Nicht durchweg auf höchstem Niveau, vor allem weil Alcaraz anfangs gehemmt wirkte, aber spannend. Selbst als im dritten Satz kurzzeitig etwas die Luft raus schien, quälten sich Alcaraz und Djokovic beim 3:1 für den Spanier in einem 26-Minuten-Spiel, das 13 Mal über Einstand ging. Die Zuschauer waren klar auf der Seite der Jugend, wenn auch viele "Nole"-Rufe durch den Centre Court hallten; die sich dann mit "Carlos"-Chören mischten. Irritierend aber dann doch, wie viele Zuschauer immer wieder reinriefen kurz vorm Aufschlag, als wäre man gar nicht in Wimbledon, sondern in New York.

Djokovic kriegt die Kurve nicht

Djokovic nahm leider zu viel der schlechten Stimmung auf. Wobei, leider... meist hilft es ihm ja. Diesmal ließ er sich von einer Verwarnung wegen Zeitüberschreitung im Tiebreak des zweiten Durchgangs etwas rausbringen, produzierte danach zwei merkwürdige Fehler. "Da hat mich meine Rückhand verlassen. Beim Satzball ist der Ball etwas versprungen, dennoch sollte ich nicht verschlagen. Und dann beim 6:6 noch mal. Da ist das Match gekippt", sagte er, recht aufgeräumt wirkend, bei der Pressekonferenz.

Ein weiterer Knackpunkt: Djokovic vergab eine Breakchance direkt zu Beginn des fünften Satzes, nach einem bis dahin gut herausgespielten Punkt. Es sei windig gewesen, der Drive-Volley, den er gegen Alcaraz' Lauf habe schlagen wollen, sei merkwürdig geflogen, so Djokovic. Ärgerlich dennoch. Beeindruckt war Djokovic davon, wie gut Alcaraz zu Ende spielte. "Ich dachte eigentlich, dass ich gut returniert habe im letzten Spiel. Aber er hat ein paar tolle Schläge ausgepackt", lobte er. Und dass Alcaraz schon jetzt so gut auf Rasen sei - absolut beeindruckend.

Alcaraz mit starkem letzten Spiel

Alcaraz sprach anschließend vom "glücklichsten Tag meines Lebens", als er zur Presserunde kam - wie immer mit dem Nike-Hut. Den hatten sich auch drei spanische Kollegen in Reihe eins aufgesetzt, was Alcaraz zum Lachen brachte. "Das gefällt mir", sagte er.

Er sei die Erfüllung eines Traums gewesen, dieser Wimbledonsieg, schwärmte Alcaraz weiter - "aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass das so schnell passiert." Die Abendplanung sehe nun noch das offizielle Dinner vor, dann werde er etwas mit seinem Team, seiner Familie unternehmen - wobei man sich fragen musste, wann. Es war da bereits 21 Uhr Ortszeit, draußen warteten noch einige TV-Teams auf seinen Besuch. Und umziehen musste er sich ja auch noch. Trainer Juan Carlos Ferrero indes kam schon im Anzug entgegen.

Wird Alcaraz gegen Djokovic noch ein Dauerbrenner?

Ach ja, ob Alcaraz gegen Djokovic noch eine echte "Rivalry" geben könne, wurde Djokovic noch gefragt. "Das hoffe ich, um meinetwillen", sagte er lächelnd. "Er wird noch viele Jahre auf der Tour bleiben. Ich weiß nicht, wie lange ich noch dabei bin." Als Tennisfan kann man nur hoffen: noch lange.

Apropos Tennisfan. Und apropos Andy Murray. Hier schloss sich ein Kreis. Der war nämlich der Letzte gewesen, der Djokovic auf dem Centre Court in Wimbledon besiegt hatte. 2013 im Finale.

Bis nun Alcaraz kam.