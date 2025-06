Wimbledon-Qualifikation: Niemeier und Seidel weiter, Korpatsch und Barthel raus

Aus vier mach zwei: Während Jule Niemeier und Ella Seidel die zweite Runde der Wimbledon-Qualifikation erreicht haben und nun aufeinandertreffen, kassierten Tamara Korpatsch und Mona Barthel Erstrundenniederlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2025, 18:36 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier gewann am Dienstag in zwei Sätzen

Jule Niemeier und Ella Seidel haben in der Wimbledon-Qualifikation ein deutsches Zweitrundenduell fixiert. Während Niemeier am Dienstag gegen die Japanerin Mai Hontama mit 6:3 und 6:3 gewann, setzte sich die an Position 13 gesetzte Seidel gegen die US-Amerikanerin Kayla Day mit 2:6, 6:1 und 6:2 durch.

In der zweiten Runde kommt es nun also zum Aufeinandertreffen von Niemeier und Seidel. Damit steht auch schon fest, dass es aus der Qualifikation heraus nur eine Deutsche ins Hauptfeld schaffen wird. Denn sowohl Tamara Korpatsch (6:1, 5:7 und 5:7 gegen Renata Jamrichova) als auch Mona Barthel (6:7 (3) und 1:6 gegen Alina Charaeva) kassierten am Dienstag Erstrundenniederlagen.

Ebenfalls nichts ins Hauptfeld schaffte es die French-Open-Halbfinalistin Loïs Boisson. Die in der Qualifikation topgesetzte Französin unterlag der Weltranglisten-197. Carson Branstine aus Kanada 2:6, 7:6 (1) und 4:6.

Das Qualifikation-Tableau der Frauen