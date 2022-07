Wimbledon: Rafael Nadal sagt Halbfinale gegen Nick Kyrgios verletzt ab!

Rafael Nadal hat sein Wimbledon-Halbfinale gegen Nick Kyrgios verletzungsbedingt abgesagt. Der Australier steht damit kampflos im Endspiel.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 07.07.2022, 20:38 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Nichts wird es mit dem Traum-Halbfinale zwischen Rafael Nadal und Nick Kyrgios: Denn Nadal kann nicht antreten, die Probleme im Bauchmuskelbereich sind zu groß. Das gab Nadal am Donnerstagabend auf einer extra einberufenen Pressekonferenz bekannt.

Er habe den ganzen Tag überlegt, aber es habe keinen Sinn. "Wenn ich weiterspiele, würde die Verletzung immer größer werden", sagte Nadal.

"Ich habe meine Entscheidung getroffen, weil ich nicht glaube, dass ich unter diesen Voraussetzungen noch zwei Matches gewinnen könnte", sagte er mit Ausblick auf das Spiel gegen Kyrgios und ein eventuelles Finale gegen Novak Djokovic. Er könne nicht nur nicht schnell genug aufschlagen, die ganze Bewegung sei ein Problem.

Vor einigen Wochen noch hatte er seine Karrierefortsetzung kritisch gesehen wegen dem Fuß - da habe die Behandlung angeschlagen, was wichtig sei. "Das wichtigste für mich ist es, happy zu sein." Er könne nicht weiterspielen und deswegen zwei oder drei Monate außer Gefecht gesetzt sein. "Ich bin sehr traurig. Es war eine harte Entscheidung."

Nadal schon mal mit Riss in Bauchmuskulatur

Bereits nach seinem Sieg gegen Taylor Fritz hatte Nadal andere als euphorisch geklungen, ein Antreten zum Halbfinale wollte Nadal nicht versichern. Die spanische Tageszeitung Marca hatte bereits am Mittag berichtet, dass er an einem 7mm-Riss in der Bauchmuskulatur laboriere.

Eine ähnliche Verletzung hatte auch Novak Djokovic bei seinen Australian Open 2021, angeblich waren es am Ende sogar einen Riss von 25 Millimeter (Djokovic spielte und gewann das Turnier). Nadal hatte damals auch an seine Probleme bei den US Open 2009 erinnert, als er das Turnier mit einem Riss von 6 Millimetern begonnen hatte, nach seinem Halbfinal-Aus gegen Juan Martin del Potro seien es 26 Millimeter gewesen. "Keine kluge Entscheidung" nannte Nadal rückblickend sein Antreten.

In Wimbledon habe er seit Mitte vergangener Woche die ersten Probleme bekommen, auch eine erste Diagnose. "Aber gestern war es am schlimmsten." Der Riss habe sich vergrößert.

Er sei nun vermutlich für drei bis vier Wochen außer Gefecht gesetzt, "so ist das bei dieser Art Verletzung normalerweise. Danach hoffe ich, meine Saison wie geplant weiterzuspielen." In einer Woche könne er vielleicht wieder locker von der Grundlinie Bälle schlagen.

Rafael Nadal auf halbem Weg zum Grand Slam

Am Donnerstagmittag hatte Nadal für rund 40 Minuten locker im Aorangi Park trainiert, die Aufschläge aber nur mit angezogener Handbremse. Denn hier schien das Hauptproblem für Nadal zu liegen, bei der Streckung: Gegen Fritz spielte er nach etwas Vorsicht im zweiten Durchgang von der Grundlinie scheinbar ohne Einschränkungen, das Aufschlagtempo jedoch hatte er ab Durchgang zwei reduziert.

Nadal muss damit die Chance auf den "echten" Grand Slam" begraben, den Sieg bei allen Majors in einem Jahr. Mit den Siegen bei den Australian Open und French Open hat er den halben Weg zurückgelegt. Die ganze Strecke ist bei den Herren zuletzt Rod Laver in 1969 gegangen, bei den Damen war es Steffi Graf in 1988.